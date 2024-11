Asni: au cœur des nouvelles demeures des victimes du séisme à douar Aslda

Dans le douar Aslda, situé dans la commune d’Asni, les efforts de reconstruction des maisons détruites par le séisme de l’an dernier avancent rapidement. Dans une course contre l’arrivée de l’hiver et ses conditions météorologiques rigoureuses, les autorités locales et les bénévoles travaillent d’arrache-pied pour garantir l’installation des familles sinistrées dans des logements plus sûrs et confortables. Cet objectif est en passe d’être atteint.

«C’est un soulagement immense de pouvoir enfin rentrer chez nous. Ces nouvelles maisons sont bien meilleures que les anciennes, qui étaient en pisé. Nous remercions le Roi pour son soutien et toutes les personnes qui se sont mobilisées pour nous aider», déclare Lahcen Ait Blili, un habitant du douar.

Hassan Aït Mouqef, un autre habitant, abonde dans le même sens: «Nous sommes très heureux de retrouver notre chez-nous. La vie dans les tentes était très difficile, surtout à l’approche de l’hiver. Maintenant, nous pouvons enfin vivre dans de bonnes conditions».

Des maisons reconstruites à Asni dans la région d'Al Haouz. (M.Marfouk/Le360)

Ce progrès dans la reconstruction témoigne de la solidarité et de la détermination des différents acteurs impliqués. Le soutien constant des autorités locales, qui visitent fréquemment le village pour encourager les habitants et superviser les travaux, est également salué par les résidents.

Ce retour dans des habitations solides représente pour eux un nouveau départ, leur permettant de se projeter dans l’avenir avec sérénité, loin des conditions précaires et des dangers liés aux intempéries.