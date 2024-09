Un an après le séisme d’Al Haouz: en images, voici l’état d’avancement de la reconstruction des maisons endommagées

Les efforts intensifs de reconstruction des maisons endommagées par le tremblement de terre du 8 septembre 2023 témoignent de l’efficacité de la coordination entre le gouvernement et toutes les parties concernées, qui ont immédiatement mis en place un plan intégré de reconstruction après la catastrophe.

Dès les premiers jours qui ont suivi le séisme, les autorités provinciales d’Al Haouz ont commencé à évaluer l’ampleur des dégâts et à établir les priorités pour allouer les ressources financières et humaines nécessaires au démarrage rapide des travaux de reconstruction. Et en dépit des difficultés liées à la géographie des lieux et à la fourniture des matériaux essentiels, des efforts considérables ont été déployés pour garantir la continuité du travail 24h/24.

Le roi Mohammed VI, rappelons-le, avait donné ses hautes instructions au gouvernement et aux parties concernées dès les premières heures qui ont suivi le séisme, ordonnant une aide immédiate pour les sinistrés. Ces instructions incluaient la mise en œuvre d’un plan global de reconstruction des maisons et infrastructures détruites dans les plus brefs délais, tout en soulignant l’importance de respecter les normes techniques et environnementales pour garantir la sécurité et le confort des citoyens.

Le Souverain avait également appelé à fournir un soutien financier et moral aux familles touchées, en lançant divers programmes de financement pour les opérations de reconstruction, et en orientant tous les secteurs gouvernementaux à participer à la réalisation de ces grands projets.

À ce sujet, Youssef Nouari, habitant à Ouirgane, a indiqué dans un échange avec Le360 qu’il a bénéficié du programme de reconstruction après que sa maison et son commerce ont été endommagés par le séisme. Il a ajouté qu’il avait commencé à reconstruire sa demeure et son commerce grâce au soutien gouvernemental destiné à la reconstruction, ainsi qu’au soutien du ministère du Commerce et de l’Industrie pour la réhabilitation de son local commercial.

Rachid Jdabka, un autre bénéficiaire, a exprimé sa satisfaction quant aux progrès réalisés en une année après le tremblement de terre, espérant que la vie retrouve rapidement son cours normal.

De son côté, Anas El Basraoui, chef de division des infrastructures à la province d’Al Haouz, a expliqué que, après l’évacuation des débris, l’État avait délivré des permis gratuits aux sinistrés, tout en fournissant une assistance technique, des études architecturales et une aide topographique pour commencer les travaux de reconstruction. Et de compléter que le taux de délivrance des permis dans la province d’Al Haouz était très avancé, atteignant près de 99%, à l’exception de quelques cas difficiles.

Selon lui, plus de 25.000 permis ont été délivrés, dont plus de 24.000 pour la reconstruction et environ 1.000 pour la consolidation et le renforcement des bâtiments.

Les équipes d’ingénierie et de construction travaillent d’arrache-pied pour atteindre l’objectif dans un délai record et rétablir la vie normale dans les zones touchées.