Séisme d’Al Haouz: Douar Shems’y, un havre d’espoir pour les orphelins

Douar Shems’y apporte un soutien social et psychologique à 144 orphelins.

Situé à environ 60 kilomètres au sud-ouest de Marrakech, ce village modèle porte bien son nom. Shems’y, «mon soleil» en arabe, évoque l’espoir et la lumière qu’il apporte pour réchauffer les cœurs de ces enfants.

S’étendant sur une superficie de deux hectares, Douar Shems’y a été construit et aménagé en un temps record, à l’initiative de l’Association marocaine d’aide aux enfants en situation précaire (AMESIP).

Pas moins de 144 orphelins «pupilles de la Nation» devraient bénéficier des installations de ce nouveau centre socio-éducatif, équipé de dortoirs et de salles multidisciplinaires qui abriteront les différentes activités du lieu: restauration, salle de sport, salles de classe, bibliothèque, dispensaire, centre d’écoute.

«L’objectif principal de ce centre est d’accueillir ces enfants dans un havre de paix où ils pourront retrouver un sentiment de bien-être et de sécurité. Il s’agit de soutenir ces orphelins dans leur processus de reconstruction et de les guider vers un avenir radieux malgré les défis auxquels ils ont dû faire face. Tous les moyens sont mobilisés pour qu’ils puissent vivre dans de bonnes conditions, identiques à celles qu’on trouve dans un milieu familial», souligne Youssef Lahbi, directeur du village.

Lire aussi : Séisme d’Al Haouz, un an après: ils ont bénéficié des aides à Taroudant, ils témoignent

Pour mener à bien ce projet, l’AMESIP a mis en œuvre un système social adapté. Une équipe composée d’éducateurs, de psychologues, de spécialistes culturels et de travailleurs sociaux a été mobilisée pour veiller à l’épanouissement des orphelins de Douar Shems’y.

Le village est également un lieu de vie ouvert sur son environnement. En collaboration avec les associations des parents d’élèves et le tissu associatif local, la communauté d’Amizmiz peut profiter des installations culturelles et sportives du village, favorisant ainsi le vivre-ensemble et l’inclusion des enfants dans la société.