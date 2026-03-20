Allo Docteur! (EP16). Après le Ramadan: comment bien réhabituer son corps à l’alimentation?

Après le Ramadan, les personnes reprennent une alimentation normale, mais il faut savoir comment préparer son corps à ce retour aux habitudes quotidiennes. Il est essentiel de comprendre que le temps nécessaire pour sortir du jeûne doit être proportionnel au temps pendant lequel on a jeûné. «Le mois de chaoual constitue justement une période d’adaptation progressive après le Ramadan», explique Karim Ouali, nutritionniste et spécialiste en médecine intégrative.

Ce dernier met en garde contre une reprise brutale: «Nous avons suivi un jeûne sain pendant un mois et pris soin de notre organisme. Il ne faut pas tout compromettre dès le premier jour.»

La clé réside dans la progressivité. L’alimentation doit reprendre de manière graduelle. Le premier repas doit être léger, idéalement composé de fruits ou d’aliments faciles à digérer. Dans un contexte festif comme l’Aïd, où les pâtisseries sont omniprésentes, Karim Ouali recommande de faire des choix plus équilibrés: «Lorsqu’on rend visite à la famille ou aux proches, il vaut mieux privilégier les fruits secs plutôt que les pâtisseries riches en sucre.»

Concernant les repas principaux: «Il est préférable de consommer des protéines pauvres en matières grasses, comme le poulet ou le poisson et d’éviter la viande rouge au début. Les modes de cuisson doivent également rester légers.»

Le rôle du jeûne de chaoual et du jeûne intermittent

Le médecin souligne aussi l’intérêt de prolonger certains bienfaits du jeûne: «Le jeûne de chaoual est une manière de sortir progressivement du Ramadan. Il permet de maintenir une certaine discipline alimentaire.»

Il rappelle également les effets positifs du jeûne sur l’organisme. Les études montrent que le jeûne, lorsque pratiqué sainement, améliore la flore intestinale. Il favorise le développement de bactéries bénéfiques aux propriétés anti-inflammatoires et qui aident à lutter contre l’obésité.

Cependant, ces bénéfices peuvent rapidement disparaître en cas de reprise alimentaire désordonnée: «Dès qu’on rompt brutalement avec ces habitudes, l’équilibre intestinal peut être perturbé.»

Pour Ouali, le jeûne ne doit pas être perçu comme une parenthèse isolée. Le jeûne, qu’il soit celui de chaoual ou le jeûne intermittent, est un moyen de préserver les bénéfices acquis, un peu comme un rappel qui permet de maintenir les effets positifs sur la santé.