Allo Docteur! (EP12). Rupture du jeûne: les dangers des repas prêts en deux minutes

Disponibles dans les supermarchés du monde entier, les nouilles instantanées se sont imposées comme une solution pratique et rapide pour les étudiants, les travailleurs pressés ou ceux qui cherchent un repas express, notamment durant le Ramadan. Faciles à préparer, économiques et savoureuses, elles séduisent des millions de consommateurs à travers le globe. Mais derrière ce succès planétaire se cache un revers de la médaille potentiellement préoccupant pour le métabolisme.

«Dès qu’on parle de quelque chose de rapide, sachez que la santé n’est pas au rendez-vous», prévient d’emblée le Dr Karim Ouali, spécialiste en micronutrition et en médecine intégrative. Pour lui, la véritable vitalité réside dans la patience d’un tajine qui mijote doucement, car cette rapidité industrielle cache souvent des additifs toxiques et parfois même des composants cancérigènes qui agressent l’organisme au quotidien.

Pour y voir plus clair dans cette jungle alimentaire, il faut désormais dépasser le simple Nutri-Score et adopter la classification NOVA, qui segmente notre alimentation en quatre paliers distincts allant du naturel à l’ultra-transformé.

«NOVA 1 représente tout ce qui est naturel comme la viande, le poisson, le poulet ou les légumes, alors que NOVA 2 regroupe les ingrédients de cuisine comme le sucre, l’huile ou la farine», détaille le spécialiste. Il précise que le troisième palier concerne les produits peu transformés comme le yaourt ou le fromage, mais que le véritable danger se cristallise autour de la catégorie NOVA 4. Cette dernière englobe les aliments ultra-transformés comme la charcuterie, le surimi, les conserves et ces fameuses nouilles rapides.

«Ces produits sont à proscrire car ils représentent un risque majeur pour la santé», martèle notre interlocuteur en proposant une astuce simple pour décrypter les étiquettes en un clin d’œil. La règle d’or consiste à vérifier les trois premiers ingrédients listés sur l’emballage: si les composants de la catégorie NOVA 2, comme les graisses ou les sucres, y figurent en priorité, le produit doit être impérativement évité.

«Si vous achetez du concentré de tomates et que la tomate ne figure pas au premier ou au second rang, c’est que le produit contient tout sauf de la tomate», explique-t-il pour illustrer l’importance de la vigilance. En définitive, manger trop vite risque d’abîmer la santé avec la même rapidité, car le corps ne peut assimiler ces mélanges chimiques. «Il faut toujours faire attention à ce qu’on met dans notre assiette», conclut l’expert.