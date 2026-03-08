Société

Allo Docteur! (EP10). Ramadan: Boissons gazeuses et jus de fruits, les faux amis de la rupture du jeûne

Le Dr Karim Ouali, spécialiste en micronutrition et en médecine intégrative. (K.Sabbar/Le360)

Par Hafida Ouajmane et Khadija Sabbar
Le 08/03/2026 à 17h28

VidéoEntre fraîcheur immédiate et piège métabolique, le fossé est mince. Si les boissons gazeuses et les jus pressés sont souvent privilégiés pour étancher la soif après une longue journée de jeûne, leur impact sur la santé est redoutable. Pourquoi ces boissons agressent-elles notre système digestif et comment trompent-elles nos signaux de satiété? Dans ce nouvel épisode d’«Allo Docteur!», le Dr Karim Ouali explique comment nos habitudes d’hydratation peuvent saboter notre digestion durant ce mois sacré.

Omniprésentes sur les tables de Ramadan, les boissons gazeuses sont pourtant, selon les experts, les pires ennemies de notre santé métabolique. Rompre le jeûne par un tel apport de sucre et de gaz constitue une agression directe pour l’organisme après quinze heures d’abstinence.

«Il ne faut pas se mentir: les boissons gazeuses n’apportent absolument aucun bienfait à la santé. Ce ne sont que des sucres et des gaz», martèle le Dr Karim Ouali, spécialiste en micronutrition et en médecine intégrative. Au-delà des ballonnements immédiats, ces boissons provoquent une envolée glycémique sans jamais rassasier. Pour le spécialiste, seule l’eau est indispensable à la rupture du jeûne.

Le piège est identique pour ceux qui se tournent vers les jus de fruits, pensant faire un choix plus sain. «Dans un fruit entier, les fibres agissent comme un régulateur qui ralentit l’absorption du fructose par le foie. En pressant trois oranges pour remplir un seul verre, on supprime ces fibres et on ingère une dose massive de sucre», explique-t-il. Ce «bolus» de fructose sature le foie qui, incapable de tout traiter, transforme ce surplus en graisses stockées.

Lire aussi : Allo Docteur! (EP9). Ramadan et traitement médical: que faire en cas d’oubli de médicament?

Cette nécessité de consommer le fruit entier est d’ailleurs gravée dans l’anatomie humaine: notre capacité unique à effectuer une rotation complète du poignet est spécifiquement destinée à la cueillette. «La nature a prévu que le fruit soit cueilli, porté à la bouche et mastiqué avec ses fibres pour protéger notre métabolisme», précise le médecin. Boire ses calories plutôt que de les mâcher revient à court-circuiter ce rempart naturel.

La qualité de la digestion dépend aussi de la méthode d’ingestion. Accompagner son repas de liquides, même chauds comme le thé ou le café, est une habitude préjudiciable. En s’aidant de boissons pour faciliter le passage des aliments, le jeûneur réduit son temps de mastication. Cette lacune condamne l’estomac à un effort excessif, provoquant des troubles intestinaux et une mauvaise assimilation des nutriments.

Pour remédier aux inconforts digestifs et à la prise de poids saisonnière, le Dr Ouali prône la pleine conscience. Manger dans le calme, sans la distraction des écrans qui brouillent le signal de satiété, est essentiel. «Si je devais rédiger une ordonnance pour soigner les problèmes de côlon et de poids, j’y inscrirais simplement: mâchez longuement et mangez tranquillement», conclut-il.

Par Hafida Ouajmane et Khadija Sabbar
Le 08/03/2026 à 17h28
#Maroc#Santé#Ramadan#Nutrition#Rupture du jeûne

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Allo Docteur! (EP9). Ramadan et traitement médical: que faire en cas d’oubli de médicament?

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Allo Docteur! (EP8). Prise de poids pendant le Ramadan: les erreurs à éviter au ftour

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Allo Docteur! (EP7). Ramadan: à partir de quel état de santé faut-il dispenser une personne âgée du jeûne?

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Allo Docteur! (EP6) Ramadan: édulcorants naturels ou artificiels, que choisir?

Articles les plus lus

1
Grâce aux récentes pluies, le taux de remplissage du barrage Al Massira atteint désormais près de 32%
2
Le mariage devient-il un luxe au Maroc?
3
Incident du navire Ionikos au port de Casablanca: les traces d’un drame écologique encore visibles sur le littoral
4
Les liaisons intimes de la jeune Rima Hassan avec Israël
5
Barrages, dessalement, transferts d’eau… Comment le Maroc restructure son mix hydrique
6
Entre fausses accusations et faits: le lourd passif des chaînes télé algériennes dans le plagiat des productions marocaines
7
Lancement du programme solaire Noor Atlas: six centrales photovoltaïques pour une capacité totale de 305 MW
8
Guerre au Moyen-Orient: un possible redéploiement des flux vers Tanger Med, mais pas de congestion en vue
Revues de presse

Voir plus