Société

Allo Docteur! (EP6) Ramadan: édulcorants naturels ou artificiels, que choisir?

le docteur Karim Ouali. (K.Sabbar/Le360)

Par Hafida Ouajmane et Khadija Sebbar
Le 01/03/2026 à 17h08

VidéoLa question des édulcorants s’impose comme un sujet central en cette période de jeûne où la consommation de produits sucrés connaît un pic. Faut-il privilégier les alternatives naturelles au sucre ou opter pour des édulcorants de synthèse? Dans ce sixième épisode d’«Allo Docteur !», le docteur Karim Ouali, spécialiste en micronutrition et en médecine intégrative, apporte des éléments de réponse et met en garde contre certaines idées reçues.

D’emblée, le spécialiste insiste sur la nécessité de «faire la différence entre deux catégories: les édulcorants naturels et les édulcorants artificiels». Parmi les premiers, il cite notamment la stévia, la poudre de dattes et le sirop de dattes.

Toutefois, Karim Ouali appelle à la vigilance concernant les produits à base de dattes. «Il faut savoir que certaines variétés de dattes contiennent uniquement du fructose, alors que d’autres renferment du saccharose, c’est-à-dire un mélange de fructose et de glucose», précise-t-il.

Il rappelle à cet égard que les sucres se divisent en deux grandes catégories: «Les sucres simples, comme le glucose, qui est le sucre classique et le fructose, que l’on appelle le sucre des fruits».

Selon le spécialiste, le fructose «n’a pas un pouvoir sucrant très élevé et n’entraîne pas une hausse importante de la glycémie». Il explique que ce sucre est principalement métabolisé par le foie.

Mais cette caractéristique n’est pas sans risque. «C’est le foie qui prend en charge le fructose. En cas de consommation excessive, cela peut provoquer une stéatose, voire évoluer vers une forme de cirrhose», avertit-il.

Le médecin souligne par ailleurs que «les variétés de dattes produites au Maroc ne contiennent que du fructose, à l’exception de la variété “Bouskri”, qui contient du saccharose et qu’il convient d’éviter». Il ajoute que «certaines dattes importées d’Algérie et de Tunisie contiennent également du saccharose», appelant ainsi les consommateurs à vérifier l’origine et la composition des produits.

Lire aussi : Allo Docteur! (EP5) Maladies chroniques: comment adapter la prise de médicaments pendant le jeûne?

S’agissant des édulcorants de synthèse, tels que la saccharine ou l’aspartame, le spécialiste se montre catégorique. «Ils sont nocifs», tranche-t-il.

Il avance deux arguments principaux. «Premièrement, ces substances inhibent les mécanismes de régulation de l’appétit au niveau du cerveau», explique-t-il. Deuxièmement, et «c’est le plus dangereux», selon lui, «elles augmentent l’absorption du sucre au niveau intestinal».

Dans ce contexte, Karim Ouali conclut par une recommandation pragmatique: «Il est préférable de consommer une petite quantité de sucre naturel plutôt qu’une grande quantité d’édulcorants artificiels». Un conseil qui prend tout son sens en période de Ramadan, où l’équilibre alimentaire demeure un enjeu majeur pour préserver la santé.

Par Hafida Ouajmane et Khadija Sebbar
Le 01/03/2026 à 17h08
#Santé#Ramadan#Maroc#Jeûne

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Allo docteur! (EP4). Ramadan: comment en finir avec les ballonnements et les remontées acides après le Ftour

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Allo Docteur! (EP3). Ramadan: qui est exempté de jeûne pour raisons de santé?

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Allo Docteur! (EP2). Shour équilibré: comment tenir toute la journée?

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Allo Docteur! (EP1). Réussir son entrée dans le Ramadan: comment vaincre la fatigue du début?

Articles les plus lus

1
Attaques de l’Iran contre les pays du Golfe: l’Algérie ne condamne pas le régime des Mollahs
2
Attaques iraniennes: le roi Mohammed VI réaffirme le soutien du Maroc aux pays du Golfe
3
Algérie: Saint Augustin en vitrine, les chrétiens sous scellés
4
Autonomie du Sahara: comment l’Algérie craint pour ses frontières contestées et demande une garantie américaine
5
Admission, filières, gestion... Ce qu’il faut savoir sur l’Académie des métiers de l’aéronautique
6
Le36. EP498. Devant La Brigade, la toxique Deglet Nour passe à table
7
Frappes en Iran: Royal Air Maroc et plusieurs compagnies aériennes annulent des vols vers le Moyen-Orient
8
En images, les premiers conteneurs tombés du navire Ionikos s’échouent sur le littoral de Casablanca
Revues de presse

Voir plus