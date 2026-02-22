Allo Docteur! (EP2). Shour équilibré: comment tenir toute la journée?

Le Shour constitue la pierre angulaire du jeûne, ce repas stratégique qui conditionne la capacité du corps à tenir sans fatigue ni fringales durant de longues heures. Pris juste avant l’aube, il doit être pensé non pas comme un simple encas, mais comme un véritable levier nutritionnel permettant de stabiliser la glycémie, préserver l’énergie et limiter la déshydratation.

«Le Shour est le repas le plus important du Ramadan, car c’est celui qui permet de maintenir un taux de sucre stable pendant plusieurs heures», explique le Dr Karim Ouali, nutritionniste. Selon lui, la première catégorie d’aliments à privilégier est celle des protéines, essentielles pour ralentir la digestion et prolonger la sensation de satiété. «Les protéines comme les œufs, le fromage ou même de la viande permettent de tenir jusqu’à huit heures sans chute brutale d’énergie», ajoute-t-il.

À côté des protéines, les glucides à absorption lente occupent une place tout aussi déterminante. Contrairement aux sucres rapides, responsables des pics d’insuline suivis de coups de fatigue, ces aliments diffusent l’énergie progressivement. «On parle ici d’avoine, ou de pain fait maison à base de blé complet, qui fournissent une énergie durable pendant quatre à six heures», détaille le nutritionniste. Ces aliments présentent également l’avantage d’apporter des fibres, bénéfiques pour la digestion durant le jeûne.

Les fruits, souvent consommés au Shour, doivent quant à eux être choisis avec discernement. «Il faut éviter les fruits trop sucrés et privilégier le kiwi, la pomme ou les fruits rouges, riches en vitamines et pauvres en sucres rapides», souligne-t-il. Ces fruits contribuent à l’apport en micronutriments sans provoquer de déséquilibre glycémique.

Lire aussi : Allo Docteur! (EP1). Réussir son entrée dans le Ramadan: comment vaincre la fatigue du début?

Pour faciliter l’organisation, le spécialiste propose des exemples de Shour simples et accessibles. «Une combinaison efficace peut être un œuf accompagné de pain complet, un filet d’huile d’olive et un fruit», suggère-t-il. Pour ceux qui manquent de temps, une alternative rapide existe: «Un bol de yaourt avec de l’avoine et des fruits coupés suffit à couvrir les besoins essentiels», ajoute-t-il. Les amateurs de préparation anticipée peuvent également opter pour un pudding maison à base de graines de chia et de lait sans lactose, préparé la veille et agrémenté de fruits frais.

L’hydratation reste enfin un pilier fondamental du Shour, souvent sous-estimé. «Dès le réveil, il faut commencer par boire au moins un demi-litre d’eau avant même de manger», insiste le Dr Ouali. Ce geste permet d’optimiser l’hydratation et de prévenir la sensation de soif excessive durant la journée. «L’ordre est essentiel pendant le Ramadan, et l’eau doit toujours passer en premier», conclut-il.

En misant sur un Shour équilibré, riche en protéines, en sucres lents, en micronutriments et accompagné d’une hydratation suffisante, les jeûneurs disposent ainsi d’un véritable bouclier nutritionnel pour traverser la journée avec sérénité, énergie et concentration.