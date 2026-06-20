Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de samedi à mardi dans plusieurs provinces

Ainsi, un temps chaud (39/42°C) est prévu, samedi et dimanche, dans les provinces de Taza, Berkane, Oujda-Angad, Fès, Moulay Yacoub et Taounate, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

De même, une vague de chaleur (39/44°C) concernera, de samedi à mardi, les provinces d’Errachidia, Jerada, Taourirt, Figuig, Zagora, Tata, Boujdour, Oued Ed-Dahab, Aousserd, Guercif, Boulemane, Assa-Zag et Es-Semara.

Par ailleurs, des averses orageuses avec risque de grêle et de rafales de vent sous orages (20 à 30 mm) seront enregistrées, samedi de 14H00 à 23H00, dans les provinces de Khénifra, El Hajeb, Ifrane et Sefrou, conclut le communiqué.