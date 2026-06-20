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Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de samedi à mardi dans plusieurs provinces

Une vague de chaleur, un temps chaud et des averses orageuses avec risque de grêle et de rafales de vent sous orages sont attendus, de samedi à mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/06/2026 à 20h57

Ainsi, un temps chaud (39/42°C) est prévu, samedi et dimanche, dans les provinces de Taza, Berkane, Oujda-Angad, Fès, Moulay Yacoub et Taounate, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

De même, une vague de chaleur (39/44°C) concernera, de samedi à mardi, les provinces d’Errachidia, Jerada, Taourirt, Figuig, Zagora, Tata, Boujdour, Oued Ed-Dahab, Aousserd, Guercif, Boulemane, Assa-Zag et Es-Semara.

Par ailleurs, des averses orageuses avec risque de grêle et de rafales de vent sous orages (20 à 30 mm) seront enregistrées, samedi de 14H00 à 23H00, dans les provinces de Khénifra, El Hajeb, Ifrane et Sefrou, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 20/06/2026 à 20h57
#Maroc#vague de chaleur#Météo

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