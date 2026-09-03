Alerte météo. Vague de chaleur et averses orageuses de jeudi à vendredi

Une vague de chaleur avec des températures oscillant entre 42 et 45°C concerneront, de jeudi à vendredi, les provinces de Oued Ed-Dahab, Es-Semara, Errachidia, Assa-Zag, Boujdour, Aousserd, Ouezzane, Larache, Taounate, Moulay Yacoub, Fès, Meknès, Fquih Ben Salah, Beni Mellal, Khémisset, Rehamna, Marrakech, El Kelaâ des Sraghna, Sidi Slimane, Sidi Kacem, Kénitra, Zagora et Tata, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène, avec des températures comprises entre 38 et 42°C, est prévu, durant la même période, dans les provinces de Youssoufia, Rabat, Salé, Khénifra, Taroudant, Khouribga, Settat, Chichaoua et Sidi Bennour, a poursuivi la même source.

Des averses orageuses accompagnées de grêle et de rafales de vent sous orages toucheront, jeudi de 15h00 à vendredi à 06h00, les provinces de Oued Ed-Dahab et Aousserd (20 à 40 mm), et jeudi de 14h00 à 23h00 les provinces d’El Kelaâ des Sraghna, Al Haouz, Azilal, Chichaoua, Rehamna et Marrakech (15 à 25 mm).