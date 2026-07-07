Société

Alerte météo. Vague de chaleur de mardi à jeudi dans plusieurs provinces

À Marrakech.

Une vague de chaleur est attendue dans plusieurs provinces du Royaume, de mardi à jeudi, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/07/2026 à 10h40

Avec des températures oscillant entre 45 et 47°C, cette vague de chaleur concernera les provinces d’Aousserd, Oued Ed-Dahab, Boujdour, Assa-Zag, Es-Semara, Tata et Zagora.

Mardi et mercredi, des températures entre 43 et 45°C sont attendues dans les provinces de Sidi Slimane, El Kelaâ des Sraghna, Marrakech, Rehamna, Khémisset, Youssoufia, Fquih Ben Salah, Kénitra, Sidi Kacem, Settat, Chichaoua, Taroudant et Béni Mellal, précise la DGM.

Durant cette même période, des températures allant entre 40 et 43°C, toucheront les provinces de Larache, Ouezzane, Guelmim, Meknès, Taounate, Khouribga, Sefrou, Benslimane, Berrechid, Essaouira, Nouaceur, Sidi Bennour, Safi, El Hajeb, Khénifra, Fès, Moulay Yaâcoub et sur l’intérieur des provinces de Tan-Tan, Tarfaya et Laâyoune.

Le même phénomène est également attendu, mardi et mercredi, avec des températures variant entre 33 et 38°C dans les provinces de Skhirat-Témara, Salé, El Jadida et Ifrane.

Par Le360 (avec MAP)
Le 07/07/2026 à 10h40
#Alerte météo#DGM#Vague de chaleur#canicule

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