Alerte météo. Neige, vague de froid et fortes rafales de vent, de lundi à mercredi dans plusieurs régions du Royaume

Une tempête de neige dans la région d'Azilal.

Des chutes de neige, une vague de froid et de fortes rafales de vent sont prévues, de lundi à mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 19/01/2026 à 12h05

Ainsi, des chutes de neige (10-20 cm) à partir de 1.300 mètres d’altitude toucheront, de lundi à 12H00 à mercredi à 06H00, les provinces d’Ifrane, Khénifra, Midelt, Boulemane, Sefrou, Guercif et Taza, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Durant la même période, des chutes de neiges entre 05 et 10 cm sont attendues dans les provinces d’Al Haouz, Azilal, Béni Mellal et Ouarzazate.

Par ailleurs, une vague de froid avec des températures comprises entre -09 et -04°C est attendue, de lundi à mercredi, dans les provinces de Tinghir, Al Haouz, Midelt, Boulemane, Ouarzazate, Taroudant, Azilal, Béni Mellal et Ifrane.

Durant la même période, une vague de froid avec des températures oscillant entre -03 et -00°C est prévue dans les provinces de Figuig, Khénifra, Chichaoua, Sefrou, Taza et Guercif.

De même, de fortes rafales de vent (75-85 km/h) sont prévues, lundi de 12H00 à 23H00, dans les provinces de Figuig, Sidi Ifni et Guelmim, et de mardi à 03H00 à mercredi à 06H00 dans les provinces de Ouarzazate, Tinghir, Driouch, Figuig, Jerada, Nador, Taourirt, Midelt, Boulemane et Guercif.

