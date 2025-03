Alerte Météo. Fortes pluies orageuses, chutes de neige et fortes rafales de vent, de jeudi à samedi, dans plusieurs provinces

Ainsi, de fortes pluies localement orageuses (de 50 à 70 mm) concerneront, de ce jeudi 13 mars à 18h00 au vendredi 14 mars à 15h00, les provinces de Larache, Ouazzane, Tanger-Assilah, Tétouan, Chefchaouen et Al Hoceïma, précise la Direction générale de la météorologie (DGM) dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange. Le même phénomène (de 40 à 50 mm) est attendu, durant la même période, dans les provinces de MDiq-Fnideq, Fahs-Anjra, Taounate, Taza, Sidi Kacem et Kénitra.

Les provinces de Béni Mellal, Ifrane, Khénifra, Berrechid, Mediouna, Casablanca, Benslimane, Settat, Skhirate-Temara, Salé, Safi, El Jadida, Sidi Bennour, Mohammedia, Nouaceur, Rabat, Essaouira, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Taroudant et Chtouka-Aït Baha connaîtront quant à elles, et toujours durant la même période, de fortes pluies localement orageuses variant de 25 à 40 mm.

Par ailleurs, des chutes de neige (jusqu’à 50 cm) sur les hauteurs au-delà de 1.800 m sont prévues, de ce jeudi à 21h00 au samedi 15 mars à 10h00, dans les provinces d’Azilal, Ifrane et Al Hoceïma. Les provinces de Taroudant, Midelt, Tinghir, Sefrou, Chichaoua, Khenifra, Beni Mellal, Taza, Ouarzazate, Al Haouz, Guercif et Boulemane connaîtront, quant à elles, des chutes de neige (jusqu’à 30 cm) sur les hauteurs dépassant les 2.000 m, et ce, de ce jeudi à 21h00 au samedi à 6h00.

Des rafales de vent localement fortes (70 à 85 km/h) intéresseront, de ce jeudi à 16h00 au vendredi 14 mars à 9h00, les provinces de Fahs-Anjra, Larache, Tanger-Assilah, Tétouan, M’Diq-Fnideq, Rabat, Skhirate-Temara, Kénitra, Salé, Nouaceur, Médiouna, Casablanca, Mohammedia, Berrechid, Benslimane, Sidi Bennour, El Jadida, Safi et Essaouira.

Le même phénomène concernera, de ce jeudi à 16h00 au vendredi 14 mars à 19h00, les provinces de Chefchaouen, Al Hoceima, Jerada, Nador, Driouch, Oujda-Angad, Taourirt, Guercif, El Hajeb, Fès, Moulay Yacoub, Meknès, Berkane, Ifrane, Boulemane, Sefrou, Taza, Khénifra, Midelt et Figuig, conclut le bulletin d’alerte de la DGM.