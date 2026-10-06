Alerte météo. Fortes averses orageuses avec grêle et rafales de vent, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces

Avec des cumuls de 40 à 60 mm, ces averses orageuses sont prévues de mardi à 11h00 à mercredi à 06h00 dans les provinces de Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd, précise la Direction générale de la météorologie dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Des cumuls de 30 à 40 mm sont également attendus mardi, de 11h00 à 23h00, dans les provinces de Laâyoune, Es-Semara et Tarfaya.

Mardi de 13h00 à 23h00, des averses orageuses accompagnées de cumuls de 20 à 30 mm sont également prévues dans les provinces de Guercif, Taza, Al Hoceima, Midelt, Boulemane, Sefrou, Al Haouz, Chichaoua, Berkane, Driouch, Nador, Oujda-Angad, Taourirt, Azilal, Béni Mellal, Ifrane et Khénifra.