Société

Alerte météo. Fortes averses orageuses avec grêle et rafales de vent, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces

De la pluie à Rabat. (Photo d'illustration)

Des averses orageuses fortes avec de la grêle et des rafales de vent sous orages sont attendues, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/10/2026 à 14h20

Avec des cumuls de 40 à 60 mm, ces averses orageuses sont prévues de mardi à 11h00 à mercredi à 06h00 dans les provinces de Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd, précise la Direction générale de la météorologie dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Des cumuls de 30 à 40 mm sont également attendus mardi, de 11h00 à 23h00, dans les provinces de Laâyoune, Es-Semara et Tarfaya.

Mardi de 13h00 à 23h00, des averses orageuses accompagnées de cumuls de 20 à 30 mm sont également prévues dans les provinces de Guercif, Taza, Al Hoceima, Midelt, Boulemane, Sefrou, Al Haouz, Chichaoua, Berkane, Driouch, Nador, Oujda-Angad, Taourirt, Azilal, Béni Mellal, Ifrane et Khénifra.

Par Le360 (avec MAP)
Le 06/10/2026 à 14h20
#Maroc#Alerte météo#averses orageuses#Précipitations

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