Société

Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces

D'importantes chutes de neige dans province d'Azilal.

Des chutes de neige et de fortes pluies sont prévues, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/05/2026 à 11h31

De vendredi à 18h00 à samedi à 10h00, des chutes de neige de 10 à 25 cm sont prévues à partir de 2.000 m dans les provinces de Ouarzazate, Azilal, Midelt, Tinghir et Al Haouz, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, de fortes pluies (20-40 mm) avec risque d’orages seront enregistrées, de vendredi à 18h00 à samedi à 10h00, dans les provinces de Tinghir, Al Haouz, Chichaoua, Azilal, Béni Mellal et Midelt.

Le même phénomène concernera, samedi de 9h00 à 18h00, les provinces de Errachidia, Boulemane et Figuig, ajoute la même source.

Par Le360 (avec MAP)
Le 15/05/2026 à 11h31
#Alerte météo#DGM#Neige#Pluies

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