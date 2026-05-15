Alerte météo. Chutes de neige et fortes pluies, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces

De vendredi à 18h00 à samedi à 10h00, des chutes de neige de 10 à 25 cm sont prévues à partir de 2.000 m dans les provinces de Ouarzazate, Azilal, Midelt, Tinghir et Al Haouz, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, de fortes pluies (20-40 mm) avec risque d’orages seront enregistrées, de vendredi à 18h00 à samedi à 10h00, dans les provinces de Tinghir, Al Haouz, Chichaoua, Azilal, Béni Mellal et Midelt.

Le même phénomène concernera, samedi de 9h00 à 18h00, les provinces de Errachidia, Boulemane et Figuig, ajoute la même source.