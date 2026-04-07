Alerte météo. Averses orageuses et fortes rafales de vent, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces

Des averses orageuses sont attendues, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces du Maroc. (Photo d'illustration)

Des averses orageuses (30 à 40 mm) localement fortes avec risque de grêle sont attendues, de mardi à 13H00 à mercredi à 08H00, dans les provinces de M’diq-Fnideq, Tanger-Assilah, Ouezzane, Al Hoceima, Larache, Fahs-Anjra, Chechaouen, Tétouan, Moulay Yacoub, Sefrou, Taounat, Fès, Meknès, El Hajeb, Ifrane, Sidi Slimane, Khémisset, Sidi Kacem, Béni Mellal, Azilal, Khénifra et Al Haouz, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent avec chasse-sables allant de 80 à 100 km/h sont prévues, mercredi de 12H00 à 21H00, dans les provinces de Boulemane, Azilal, Ouarzazate, Midelt et Tinghir, conclut la DGM.