TELUS Digital choisit CFC pour piloter ses activités d’intelligence artificielle en Afrique

Le géant canadien TELUS Digital accélère son expansion au Maroc en installant sa base régionale à Casablanca Finance City (CFC), un choix stratégique qui illustre l’émergence du pays en tant que hub technologique pour l’intelligence artificielle et l’externalisation à forte valeur ajoutée. Porté par une stabilité économique et sa proximité avec l’Europe, le Royaume attire de plus en plus de multinationales de la tech. Dans un entretien accordé au magazine hebdomadaire Challenge, Yassine Benkirane, directeur général pays, détaille les motivations de cette implantation tournée vers l’avenir numérique.

L’expansion de l’entreprise repose d’abord sur la qualité du capital humain local et la maturité croissante de l’écosystème numérique marocain, soutenu par des infrastructures performantes. Face à des clients internationaux en quête de services spécialisés comme l’expérience client digitale, la modération de contenu et le développement de l’intelligence artificielle, le Maroc s’est imposé comme un choix évident. Yassine Benkirane explique que ce développement s’inscrit pleinement dans leur stratégie mondiale visant à rapprocher les talents, la technologie et l’innovation au service de leurs clients, ajoutant qu’au-delà de sa vocation historique dans les services externalisés, le Maroc constitue désormais un centre d’expertise capable de soutenir des programmes globaux pour certaines des plus grandes marques internationales.

Sur le terrain, l’entreprise s’appuie sur des avantages compétitifs majeurs, au premier rang desquels figurent des profils multilingues hautement qualifiés. Les équipes marocaines se distinguent par leur capacité à évoluer naturellement dans des environnements multiculturels et à répondre aux standards des marchés nord-américains et européens. Selon le directeur général, c’est cette combinaison entre talents, ouverture internationale et vision à long terme qui positionne aujourd’hui le Maroc comme un acteur de référence dans l’économie digitale mondiale, lit-on dans Challenge.

Pour soutenir cette croissance rapide sans sacrifier l’excellence opérationnelle, TELUS Digital mise sur des investissements continus dans le recrutement, la formation et les outils technologiques. L’objectif reste de progresser de manière durable et maîtrisée. Yassine Benkirane souligne que leur culture d’entreprise accorde une attention particulière à l’engagement des équipes, au développement des compétences et à l’amélioration continue, permettant de maintenir un niveau élevé de performance tout en accompagnant la croissance de leurs activités.

L’intelligence artificielle se trouve au cœur de cette transformation, redéfinissant les métiers et créant de nouvelles opportunités pour les talents locaux. Loin de remplacer l’humain, l’IA est intégrée comme un accélérateur de performance pour automatiser les tâches et optimiser l’analyse des données. Les équipes marocaines participent déjà activement à l’entraînement de modèles d’IA et à la sécurité numérique. Le dirigeant se dit convaincu que cette évolution représente une formidable opportunité pour les talents marocains d’accéder à des métiers à forte valeur ajoutée et de participer à la construction de l’économie numérique de demain.

L’implantation de la multinationale vise un impact social durable à travers le transfert de compétences et l’insertion des jeunes professionnels dans les métiers de l’avenir. L’installation au sein du pôle financier de la métropole répond précisément à cette ambition. Yassine Benkirane affirme que CFC est aujourd’hui un symbole de modernité, d’innovation et d’ouverture sur l’international. Cet environnement leur permet d’attirer les meilleurs talents, d’offrir un cadre de travail de premier plan à leurs équipes et de renforcer leur positionnement comme acteur majeur de la transformation digitale au Maroc et en Afrique. Il conclut en rappelant que le Maroc dispose de tous les atouts pour devenir l’un des principaux hubs mondiaux des services digitaux, et que TELUS Digital est fière de contribuer à cette dynamique en investissant durablement dans la création d’emplois à forte valeur ajoutée.