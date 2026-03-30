Alerte météo. Temps froid et fortes rafales de vent avec chasse ou tempête de poussières, lundi et mardi, dans plusieurs provinces

Un temps froid (-02/03°C) est attendu, lundi et mardi, dans les provinces de Figuig, Guercif, Jerada, Taourirt, Sefrou, Taza, Al Hoceima et Chefchaouen, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène (-06/-03°C) concernera, durant la même période, les provinces de Tinghir, Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Khenifra, Midelt, Ifrane, Boulemane et Ouarzazate.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent avec chasse ou tempête de poussières allant de 70 à 80 km/h toucheront, lundi de 12h00 à 22h00, les provinces de Figuig, Assa-Zag, Tata, Tan-Tan, Sidi Ifni, Tiznit, Es-Semara et Guelmim, conclut la DGM.