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Alerte météo. Chutes de neige et averses orageuses accompagnées de grêle, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces

Une maison submergée par la neige à Ouarzazate, le 18 février 2023.

Une maison submergée par la neige à Ouarzazate, le 18 février 2023.. AFP or licensors

Des averses orageuses localement fortes accompagnées de grêle et des chutes de neige sont prévues, vendredi et samedi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/03/2026 à 11h15

Des averses orageuses localement fortes (20-30 mm) avec chutes de grêle sont attendues de vendredi (10h00) à samedi (01h00), dans les provinces d’Al Haouz, Khénifra, Chichaoua, Azilal, Figuig, Khouribga, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Midelt, Tinghir, Errachidia, Zagora et Tata, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Par ailleurs, des chutes de neige (10-15 cm) à partir de 2.500 m sont prévues ce vendredi dans les provinces de Ouarzazate, Tinghir, Al Haouz, Azilal et Midelt, conclut la DGM.

Par Le360 (avec MAP)
Le 28/03/2026 à 11h15
#Météo#neige#Maroc#averses orageuses#Grêle

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