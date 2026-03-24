Société

Alerte météo: orages, grêle et vents violents attendus dans plusieurs régions

Des véhicules circulent lentement dans les eaux boueuses d'une crue entre Salé et Rabat, le 23 février 2017.

Des véhicules circulent lentement dans les eaux boueuses entre Salé et Rabat. . Fadel Senna / AFP

La Direction générale de la météorologie (DGM) annonce des averses orageuses localement fortes, accompagnées de risque de grêle et de rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h, ce mardi dans plusieurs provinces, avec un niveau de vigilance orange.

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/03/2026 à 16h46

Des averses orageuses localement fortes avec risque de grêle et de fortes rafales de vent sont prévues, mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des averses orageuses (25 à 35 mm) localement fortes avec risque de grêle sont attendues, mardi de 15h50 à 23h00, dans les provinces de Figuig, Boulemane, Settat, Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Rehamna et Al Haouz, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Lire aussi : Interview. «Les barrages sont pleins, mais ce n’est pas une raison pour baisser la garde», explique Abdelaziz Belhouji, expert en risques climatiques

Le même phénomène (20-30 mm) concernera, de 15h50 à 20h00, les provinces de Khénifra, Azilal, Khémisset, Fès, El Hajeb, Sefrou et Taza, ajoute la même source.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent allant de 75 à 80 km/h toucheront, mardi de 15h00 à 18h00, les provinces de Tétouan, Tanger-Assilah et Fahs-Anjra, conclut la DGM.

Par Le360 (avec MAP)
Le 24/03/2026 à 16h46
#Météo#Orage#Pluies

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