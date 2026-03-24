Alerte météo: orages, grêle et vents violents attendus dans plusieurs régions

Des véhicules circulent lentement dans les eaux boueuses entre Salé et Rabat. . Fadel Senna / AFP

Des averses orageuses localement fortes avec risque de grêle et de fortes rafales de vent sont prévues, mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Des averses orageuses (25 à 35 mm) localement fortes avec risque de grêle sont attendues, mardi de 15h50 à 23h00, dans les provinces de Figuig, Boulemane, Settat, Marrakech, El Kelaa des Sraghna, Rehamna et Al Haouz, précise la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

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Le même phénomène (20-30 mm) concernera, de 15h50 à 20h00, les provinces de Khénifra, Azilal, Khémisset, Fès, El Hajeb, Sefrou et Taza, ajoute la même source.

Par ailleurs, de fortes rafales de vent allant de 75 à 80 km/h toucheront, mardi de 15h00 à 18h00, les provinces de Tétouan, Tanger-Assilah et Fahs-Anjra, conclut la DGM.