Société

Alerte météo. Averses orageuses avec grêle et rafales de vent, lundi et mardi, sur le Sud et l’Atlas

Une personne tenant un parapluie sous la pluie. (Photo d'illustration)

La Direction générale de la météorologie (DGM) a émis un bulletin d’alerte de niveau orange pour des averses orageuses pouvant atteindre 40 mm, accompagnées de chutes de grêle et de fortes rafales de vent. Plusieurs provinces du Sud et de l’Atlas sont concernées entre lundi 2 et mardi 3 novembre.

Par La Rédaction
Le 02/11/2026 à 12h52

Des averses orageuses avec grêle et rafales de vent sous orages sont attendues, lundi et mardi, dans plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Oscillant entre 20 et 30 mm, ces averses sont prévues, ce lundi de 13h à 23h00, dans les provinces d’Es-Semara, Oued Ed-Dahab, Boujdour et Assa-zag, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Lire aussi : Météo. Pluies dans plusieurs régions et températures contrastées à travers le pays ce lundi 2 novembre

Ce même phénomène (30 à 40 mm) est attendu, mardi de 10h à 23h, dans les provinces de Ouarzazate, Tinghir, Zagora, Al Haouz, Azilal, Errachidia, Midelt, Assa-Zag et Tata, conclut la même source.

Par La Rédaction
Le 02/11/2026 à 12h52
#Météo#Météorologie#DGM#Maroc#averses orageuses#Grêle#rafales de vent

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