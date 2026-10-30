Météo. Températures en hausse dans plusieurs régions ce vendredi 30 octobre

Marrakech a succédé à Fès comme capitale sous l’impulsion du sultan almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1062. La ville des 7 Saints a été le siège des dynasties almoravide, almohade et saadienne.

- Temps localement assez chaud sur l’extrême Sud du pays.

- Averses orageuses locales sur le Haut et Moyen Atlas et leurs versants est voisines.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’intérieur des provinces sahariennes avec ondées ou gouttes de pluies éparses.

- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine, par endroits, sur les côtes et les plaines Atlantiques, la Méditerranée et le Nord de l’Oriental.

- Rafales de vent modérées, par endroits, sur le Tangérois, l’extrême sud et par endroits, sur les versants Sud-est.

- Température minimale de l’ordre de 05/12°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 21/27°C sur les provinces Sud, de 16/20°C sur le Souss, Chiadma, le Sud-est, les plaines de Tadla, Rhamna, Doukkala, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Saiss et le Gharb, et de 12/16°C ailleurs.

- Température diurne en hausse sur l’Oriental, le Rif, les versants Sud-est et l’extrême sud et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

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Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 30 octobre 2026 :

- Oujda min 12 max 28

- Bouarfa min 12 max 24

- Al Hoceima min 14 max 21

- Tétouan min 16 max 21

- Sebta min 19 max 21

- Mellilia min 17 max 21

- Tanger min 17 max 25

- Kénitra min 16 max 27

- Rabat min 15 max 24

- Casablanca min 15 max 26

- El Jadida min 16 max 23

- Settat min 16 max 29

- Safi min 17 max 24

- Khouribga min 17 max 29

- Béni Mellal min 20 max 28

- Marrakech min 19 max 29

- Meknès min 18 max 29

- Fès min 17 max 29

- Ifrane min 11 max 21

- Taounate min 15 max 29

- Errachidia min 14 max 25

- Ouarzazate min 16 max 25

- Agadir min 18 max 24

- Essaouira min 18 max 23

- Laâyoune min 16 max 28

- Es Semara min 22 max 31

- Dakhla min 17 max 27

- Aousserd min 24 max 35

- Lagouira min 25 max 33

- Midelt min 12 max 19.