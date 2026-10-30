Météo. Températures en hausse dans plusieurs régions ce vendredi 30 octobre

- Temps localement assez chaud sur l’extrême Sud du pays.
- Averses orageuses locales sur le Haut et Moyen Atlas et leurs versants est voisines.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur l’intérieur des provinces sahariennes avec ondées ou gouttes de pluies éparses.
- Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine, par endroits, sur les côtes et les plaines Atlantiques, la Méditerranée et le Nord de l’Oriental.
- Rafales de vent modérées, par endroits, sur le Tangérois, l’extrême sud et par endroits, sur les versants Sud-est.
- Température minimale de l’ordre de 05/12°C sur l’Atlas, le Rif et les hauts plateaux orientaux, de 21/27°C sur les provinces Sud, de 16/20°C sur le Souss, Chiadma, le Sud-est, les plaines de Tadla, Rhamna, Doukkala, les plateaux de phosphates et d’Oulmès, le Saiss et le Gharb, et de 12/16°C ailleurs.
- Température diurne en hausse sur l’Oriental, le Rif, les versants Sud-est et l’extrême sud et en baisse ou peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée et peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
Lire aussi : Climat: le monde vers un réchauffement de 2,6°C, mais il est encore temps d’agir, selon l’ONU
Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le vendredi 30 octobre 2026 :
- Oujda min 12 max 28
- Bouarfa min 12 max 24
- Al Hoceima min 14 max 21
- Tétouan min 16 max 21
- Sebta min 19 max 21
- Mellilia min 17 max 21
- Tanger min 17 max 25
- Kénitra min 16 max 27
- Rabat min 15 max 24
- Casablanca min 15 max 26
- El Jadida min 16 max 23
- Settat min 16 max 29
- Safi min 17 max 24
- Khouribga min 17 max 29
- Béni Mellal min 20 max 28
- Marrakech min 19 max 29
- Meknès min 18 max 29
- Fès min 17 max 29
- Ifrane min 11 max 21
- Taounate min 15 max 29
- Errachidia min 14 max 25
- Ouarzazate min 16 max 25
- Agadir min 18 max 24
- Essaouira min 18 max 23
- Laâyoune min 16 max 28
- Es Semara min 22 max 31
- Dakhla min 17 max 27
- Aousserd min 24 max 35
- Lagouira min 25 max 33
- Midelt min 12 max 19.