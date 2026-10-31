Météo. Passages nuageux sur la majeure partie du Royaume ce samedi 31 octobre

Une vue de Tanger surmontée de nuages qui annoncent la pluie. Ses deux façades maritimes lui apportent un climat subhumide qui se traduit par des températures clémentes même en hiver, mais également des précipitations. . chrisbeez / Pixabay

- Temps assez chaud sur les provinces sahariennes.

- Foyers instables avec ondées ou averses orageuses sur le Moyen Atlas et le Sud de l’Oriental.

- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut et l’Anti-Atlas, le Sud-est, les provinces sud et le Rif avec ondées ou gouttes de pluies éparses.

- Nuages bas denses matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines locales sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.

- Rafales de vent modérées sur les provinces sud, le Sud de l’Oriental et le Sud-est avec chasses poussières par endroits.

- Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 19/26°C sur les provinces sud, et de 11/18°C ailleurs.

- Température diurne en hausse sur les provinces sud, le Souss et le Sud-est et en baisse ou peu variable ailleurs.

- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.

Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 31 octobre 2026 :

- Oujda min 14 max 24

- Bouarfa min 14 max 24

- Al Hoceima min 16 max 22

- Tétouan min 16 max 21

- Sebta min 19 max 21

- Mellilia min 18 max 22

- Tanger min 18 max 26

- Kénitra min 17 max 23

- Rabat min 14 max 22

- Casablanca min 17 max 23

- El Jadida min 16 max 22

- Settat min 16 max 28

- Safi min 16 max 23

- Khouribga min 15 max 27

- Béni Mellal min 16 max 28

- Marrakech min 17 max 31

- Meknès min 17 max 29

- Fès min 18 max 28

- Ifrane min 08 max 16

- Taounate min 18 max 28

- Errachidia min 16 max 26

- Ouarzazate min 13 max 26

- Agadir min 18 max 25

- Essaouira min 17 max 22

- Laâyoune min 19 max 35

- Es Semara min 23 max 33

- Dakhla min 20 max 32

- Aousserd min 23 max 36

- Lagouira min 23 max 32

- Midelt min 12 max 21.