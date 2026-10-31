Météo. Passages nuageux sur la majeure partie du Royaume ce samedi 31 octobre

- Temps assez chaud sur les provinces sahariennes.
- Foyers instables avec ondées ou averses orageuses sur le Moyen Atlas et le Sud de l’Oriental.
- Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Haut et l’Anti-Atlas, le Sud-est, les provinces sud et le Rif avec ondées ou gouttes de pluies éparses.
- Nuages bas denses matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruines locales sur les côtes et les plaines atlantiques et la rive méditerranéenne.
- Rafales de vent modérées sur les provinces sud, le Sud de l’Oriental et le Sud-est avec chasses poussières par endroits.
- Température minimale de l’ordre de 04/10°C sur l’Atlas et le Rif, de 19/26°C sur les provinces sud, et de 11/18°C ailleurs.
- Température diurne en hausse sur les provinces sud, le Souss et le Sud-est et en baisse ou peu variable ailleurs.
- Mer belle à peu agitée sur la Méditerranée, peu agitée à agitée sur le Détroit et le long du littoral atlantique.
Les températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le samedi 31 octobre 2026 :
- Oujda min 14 max 24
- Bouarfa min 14 max 24
- Al Hoceima min 16 max 22
- Tétouan min 16 max 21
- Sebta min 19 max 21
- Mellilia min 18 max 22
- Tanger min 18 max 26
- Kénitra min 17 max 23
- Rabat min 14 max 22
- Casablanca min 17 max 23
- El Jadida min 16 max 22
- Settat min 16 max 28
- Safi min 16 max 23
- Khouribga min 15 max 27
- Béni Mellal min 16 max 28
- Marrakech min 17 max 31
- Meknès min 17 max 29
- Fès min 18 max 28
- Ifrane min 08 max 16
- Taounate min 18 max 28
- Errachidia min 16 max 26
- Ouarzazate min 13 max 26
- Agadir min 18 max 25
- Essaouira min 17 max 22
- Laâyoune min 19 max 35
- Es Semara min 23 max 33
- Dakhla min 20 max 32
- Aousserd min 23 max 36
- Lagouira min 23 max 32
- Midelt min 12 max 21.