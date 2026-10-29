Société

Météo. Température peu fluctuante ce jeudi 29 octobre, avec un temps chaud sur le sud du pays

Les remparts de la ville de Oujda.

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 29 octobre 2026:

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/10/2026 à 06h58

Temps localement assez chaud sur le sud du pays.

– Ondées ou pluies éparses avec risque d’orage sur le Haut Atlas et ses versants est voisins.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Souss, les plaines centre et l’extrême sud.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes atlantiques, le nord des provinces du Sud et le nord de l’Oriental.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois.

– Température minimale de l’ordre de 04/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 20/26°C sur les provinces du Sud, le Souss et Chiadma, de 16/20°C sur le Sud-Est, les plaines de Tadla, Rehamna, Doukkala, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Saïss et l’intérieur du Gharb, et de 12/16°C ailleurs.

– Température diurne en hausse sur les plaines nord, le Saïss et le nord-est des provinces du Sud, et en baisse ou peu fluctuante ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à parfois forte entre Mehdia et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

Lire aussi : Climat: le monde vers un réchauffement de 2,6°C, mais il est encore temps d’agir, selon l’ONU

Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 29 octobre 2026:

Oujda min 12 max 26

Bouarfa min 13 max 23

Al Hoceima min 13 max 23

Tétouan min 15 max 21

Sebta min 19 max 21

Mellilia min 17 max 22

Tanger min 17 max 25

Kénitra min 14 max 33

Rabat min 15 max 28

Casablanca min 15 max 26

El Jadida min 18 max 25

Settat min 19 max 31

Safi min 17 max 28

Khouribga min 16 max 28

Béni Mellal min 17 max 29

Marrakech min 20 max 33

Meknès min 16 max 30

Fès min 17 max 30

Ifrane min 09 max 20

Taounate min 19 max 30

Errachidia min 17 max 25

Ouarzazate min 14 max 25

Agadir min 20 max 30

Essaouira min 18 max 25

Laâyoune min 18 max 30

Es-Semara min 22 max 35

Dakhla min 17 max 27

Aousserd min 25 max 33

Lagouira min 24 max 29

Midelt min 10 max 21.

Par Le360 (avec MAP)
Le 29/10/2026 à 06h58
#DGM#Météo#Météorologie#températures#Climat

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