Météo. Température peu fluctuante ce jeudi 29 octobre, avec un temps chaud sur le sud du pays

Temps localement assez chaud sur le sud du pays.
– Ondées ou pluies éparses avec risque d’orage sur le Haut Atlas et ses versants est voisins.
– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Souss, les plaines centre et l’extrême sud.
– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes atlantiques, le nord des provinces du Sud et le nord de l’Oriental.
– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois.
– Température minimale de l’ordre de 04/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 20/26°C sur les provinces du Sud, le Souss et Chiadma, de 16/20°C sur le Sud-Est, les plaines de Tadla, Rehamna, Doukkala, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Saïss et l’intérieur du Gharb, et de 12/16°C ailleurs.
– Température diurne en hausse sur les plaines nord, le Saïss et le nord-est des provinces du Sud, et en baisse ou peu fluctuante ailleurs.
– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à parfois forte entre Mehdia et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.
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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 29 octobre 2026:
– Oujda min 12 max 26
– Bouarfa min 13 max 23
– Al Hoceima min 13 max 23
– Tétouan min 15 max 21
– Sebta min 19 max 21
– Mellilia min 17 max 22
– Tanger min 17 max 25
– Kénitra min 14 max 33
– Rabat min 15 max 28
– Casablanca min 15 max 26
– El Jadida min 18 max 25
– Settat min 19 max 31
– Safi min 17 max 28
– Khouribga min 16 max 28
– Béni Mellal min 17 max 29
– Marrakech min 20 max 33
– Meknès min 16 max 30
– Fès min 17 max 30
– Ifrane min 09 max 20
– Taounate min 19 max 30
– Errachidia min 17 max 25
– Ouarzazate min 14 max 25
– Agadir min 20 max 30
– Essaouira min 18 max 25
– Laâyoune min 18 max 30
– Es-Semara min 22 max 35
– Dakhla min 17 max 27
– Aousserd min 25 max 33
– Lagouira min 24 max 29
– Midelt min 10 max 21.