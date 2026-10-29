Météo. Température peu fluctuante ce jeudi 29 octobre, avec un temps chaud sur le sud du pays

Les remparts de la ville de Oujda.

Temps localement assez chaud sur le sud du pays.

– Ondées ou pluies éparses avec risque d’orage sur le Haut Atlas et ses versants est voisins.

– Ciel peu à passagèrement nuageux sur le Souss, les plaines centre et l’extrême sud.

– Nuages bas matinaux et nocturnes avec formations brumeuses ou bruine par endroits sur les côtes atlantiques, le nord des provinces du Sud et le nord de l’Oriental.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur le Tangérois.

– Température minimale de l’ordre de 04/12°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts Plateaux orientaux, de 20/26°C sur les provinces du Sud, le Souss et Chiadma, de 16/20°C sur le Sud-Est, les plaines de Tadla, Rehamna, Doukkala, les plateaux de Phosphates et d’Oulmès, le Saïss et l’intérieur du Gharb, et de 12/16°C ailleurs.

– Température diurne en hausse sur les plaines nord, le Saïss et le nord-est des provinces du Sud, et en baisse ou peu fluctuante ailleurs.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée, peu agitée à agitée sur le détroit, agitée à parfois forte entre Mehdia et Tan-Tan et peu agitée à agitée ailleurs.

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Températures minimales et maximales prévues par la Direction générale de la météorologie pour le jeudi 29 octobre 2026:

– Oujda min 12 max 26

– Bouarfa min 13 max 23

– Al Hoceima min 13 max 23

– Tétouan min 15 max 21

– Sebta min 19 max 21

– Mellilia min 17 max 22

– Tanger min 17 max 25

– Kénitra min 14 max 33

– Rabat min 15 max 28

– Casablanca min 15 max 26

– El Jadida min 18 max 25

– Settat min 19 max 31

– Safi min 17 max 28

– Khouribga min 16 max 28

– Béni Mellal min 17 max 29

– Marrakech min 20 max 33

– Meknès min 16 max 30

– Fès min 17 max 30

– Ifrane min 09 max 20

– Taounate min 19 max 30

– Errachidia min 17 max 25

– Ouarzazate min 14 max 25

– Agadir min 20 max 30

– Essaouira min 18 max 25

– Laâyoune min 18 max 30

– Es-Semara min 22 max 35

– Dakhla min 17 max 27

– Aousserd min 25 max 33

– Lagouira min 24 max 29

– Midelt min 10 max 21.