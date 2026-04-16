Aiguebelle, marque centenaire, élue «Produit de l’Année 2026» par les Marocains

Aiguebelle vient d’être élue «Produit de l’Année 2026» pour ses tablettes de chocolat, ce qui confirme sa place de référence sur le marché marocain. Cette distinction, basée sur l’avis des consommateurs, témoigne de la confiance durable que lui accordent les Marocains depuis plusieurs générations. Cette reconnaissance consacre une marque profondément inscrite dans la mémoire collective. Présente dans les foyers depuis plus d’un siècle et demi, Aiguebelle a su évoluer avec son temps sans renier son identité.

À travers cette distinction, la marque met en avant sa nouvelle plateforme stratégique «Men Dima ou Mazal». Une signature qui traduit à la fois son héritage: «Men Dima», et sa volonté de se projeter vers l’avenir: «Ou Mazal», en misant sur l’innovation, la performance industrielle et l’adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs.

Lire aussi : Produits locaux Vs importés: ce qu’en pensent les consommateurs marocains

«Être élu Produit de l’Année 2026 est une immense fierté pour l’ensemble de nos équipes. Cette distinction vient consacrer la confiance durable des Marocains envers une marque qui fait partie de leur histoire», déclare Amine Berrada Sounni, CEO d’Aiguebelle. «Elle nous encourage à poursuivre, avec ambition et humilité notre mission qui est de faire rayonner un savoir-faire marocain d’excellence tout en innovant continuellement pour les générations futures», ajoute-t-il.

Au-delà de l’image de marque, Aiguebelle poursuit une stratégie de développement axée sur l’innovation et l’élargissement de son offre, afin de rester en phase avec les évolutions du marché et les attentes des consommateurs.

Lire aussi : Agriculture et commerce: le Maroc sélectionné pour le programme américain «Food for Progress» 2026

«Aiguebelle est une marque patrimoniale qui continue d’avancer avec son temps. Notre ambition est claire: renforcer encore le lien émotionnel avec les Marocains, continuer à innover et proposer des nouveautés toujours plus désirables», déclare Soukaina El Bouz, directrice marketing. «Des produits pensés pour répondre aux attentes d’aujourd’hui comme de demain», ajoute-t-elle.

Cette distinction repose également sur le travail en coulisses des équipes industrielles, engagées au quotidien pour garantir des standards élevés de qualité et de sécurité alimentaire. «Cette reconnaissance récompense aussi le travail rigoureux de nos équipes en production, qui œuvrent chaque jour avec passion et discipline pour garantir aux Marocains des produits de grande qualité, fabriqués selon les meilleurs standards internationaux», conclut Dami Youssef, directeur pôle industriel.