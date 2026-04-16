Société

Aiguebelle, marque centenaire, élue «Produit de l’Année 2026» par les Marocains

Photo de groupe de l'équipe Aiguebelle. (Aiguebelle)

La marque de chocolat Aiguebelle a été élue «Produit de l’Année 2026» pour ses tablettes, un titre décerné à l’issue d’un vote plébiscitant la préférence des consommateurs marocains. Cette reconnaissance vient récompenser une marque historique fondée en 1868 et ancrée depuis plus de 158 ans dans le quotidien des Marocains, tout en saluant sa capacité à allier héritage et innovation.

Par Contenu de marque
Le 16/04/2026 à 17h05

Aiguebelle vient d’être élue «Produit de l’Année 2026» pour ses tablettes de chocolat, ce qui confirme sa place de référence sur le marché marocain. Cette distinction, basée sur l’avis des consommateurs, témoigne de la confiance durable que lui accordent les Marocains depuis plusieurs générations. Cette reconnaissance consacre une marque profondément inscrite dans la mémoire collective. Présente dans les foyers depuis plus d’un siècle et demi, Aiguebelle a su évoluer avec son temps sans renier son identité.

À travers cette distinction, la marque met en avant sa nouvelle plateforme stratégique «Men Dima ou Mazal». Une signature qui traduit à la fois son héritage: «Men Dima», et sa volonté de se projeter vers l’avenir: «Ou Mazal», en misant sur l’innovation, la performance industrielle et l’adaptation aux nouvelles attentes des consommateurs.

Lire aussi : Produits locaux Vs importés: ce qu’en pensent les consommateurs marocains

«Être élu Produit de l’Année 2026 est une immense fierté pour l’ensemble de nos équipes. Cette distinction vient consacrer la confiance durable des Marocains envers une marque qui fait partie de leur histoire», déclare Amine Berrada Sounni, CEO d’Aiguebelle. «Elle nous encourage à poursuivre, avec ambition et humilité notre mission qui est de faire rayonner un savoir-faire marocain d’excellence tout en innovant continuellement pour les générations futures», ajoute-t-il.

Au-delà de l’image de marque, Aiguebelle poursuit une stratégie de développement axée sur l’innovation et l’élargissement de son offre, afin de rester en phase avec les évolutions du marché et les attentes des consommateurs.

Lire aussi : Agriculture et commerce: le Maroc sélectionné pour le programme américain «Food for Progress» 2026

«Aiguebelle est une marque patrimoniale qui continue d’avancer avec son temps. Notre ambition est claire: renforcer encore le lien émotionnel avec les Marocains, continuer à innover et proposer des nouveautés toujours plus désirables», déclare Soukaina El Bouz, directrice marketing. «Des produits pensés pour répondre aux attentes d’aujourd’hui comme de demain», ajoute-t-elle.

Cette distinction repose également sur le travail en coulisses des équipes industrielles, engagées au quotidien pour garantir des standards élevés de qualité et de sécurité alimentaire. «Cette reconnaissance récompense aussi le travail rigoureux de nos équipes en production, qui œuvrent chaque jour avec passion et discipline pour garantir aux Marocains des produits de grande qualité, fabriqués selon les meilleurs standards internationaux», conclut Dami Youssef, directeur pôle industriel.

Par Contenu de marque
Le 16/04/2026 à 17h05
#Aiguebelle#Chocolat#Produit#Maroc#Sondage#distinction#industrie#qualité

LEs contenus liés

Economie

«win by inwi» sacré Produit de l’Année 2025 pour la troisième fois consécutive

Entreprise

Total Maroc élu «Service Client de l’année» pour la quatrième année consécutive

Entreprise

Marjane Élu Service Client de l'Année Maroc 2023

Economie

Consommation: le label «Élu produit de l’année» fait son entrée au Maroc

Articles les plus lus

1
Les réserves des barrages dépassent 13 milliards de m³
2
Sortie explosive de Mike Walts: l’avenir de la MINURSO doit s’inscrire dans le cadre du plan d’autonomie
3
Le diesel au même prix que l’essence: voici les prix affichés ce jeudi à Casablanca
4
D’amis à ennemis: les dessous des tensions entre les rappeurs Shobee et ElGrandeToto
5
Visite du pape en Algérie: un révélateur de l’effondrement sécuritaire et de la machine à nier du régime
6
Laâyoune: en images, l’inauguration du nouveau site du Lycée français international Paul Pascon
7
Carburants: le Conseil de la concurrence veut tourner la page des prix fixés tous les 15 jours
8
Sur ordre du Roi, le prince héritier Moulay El Hassan inaugure la Tour Mohammed VI
Revues de presse

Voir plus