Aïd al-Adha: comment préserver la viande des fortes chaleurs? Les conseils de l’ONSSA

La couleur de la viande peut révéler une mauvaise conservation. Trop pâle ou excessivement rouge, elle doit alerter sur les conditions de stockage et de maturation du mouton.

Avec les fortes chaleurs qui marquent cette journée, l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA) alerte les citoyens sur les précautions à prendre immédiatement après le sacrifice.

Il est impératif de ne pas laisser la carcasse suspendue plus de 5 heures. Pour éviter toute altération, veillez à la suspendre à l’ombre, dans un lieu propre et bien aéré, sans la couvrir, afin de favoriser un séchage naturel optimal.

En cas de coloration suspecte, notamment si la viande présente une teinte rouge sombre ou jaunâtre, contactez sans délai les services vétérinaires de garde.

Côté conservation, la règle est à la vigilance. Au réfrigérateur, à une température ne dépassant pas 3 degrés, la viande se garde 3 jours, tandis qu’elle peut être conservée jusqu’à 6 mois au congélateur. Pour les abats, la prudence est de mise: le cœur et les rognons ne doivent pas excéder 2 jours au réfrigérateur ou 4 mois au congélateur. Le foie, quant à lui, ne doit pas être conservé plus de 3 jours au frais.

مدة حفظ اللحوم

Pour assurer une congélation rapide et uniforme, évitez de surcharger votre congélateur. Il est primordial de ne pas entasser les morceaux de viande afin de permettre une circulation optimale du froid, garantissant ainsi une meilleure conservation de vos produits.

Enfin, afin de répondre aux interrogations des citoyens et de garantir la sécurité sanitaire, l’ONSSA a mobilisé ses équipes. Vétérinaires et techniciens restent mobilisés tout au long de la journée pour intervenir et accompagner les citoyens en cas de besoin.