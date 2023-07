Agadir: Alsa lance une nouvelle ligne desservant l’aéroport Agadir Al Massira

Alsa, opérateur du transport urbain de voyageurs dans la ville d’Agadir, a inauguré, le vendredi 23 juin, une nouvelle ligne reliant l’aéroport Agadir Al Massira au centre-ville d’Agadir, indique le concessionnaire par le biais d’un communiqué.

Cette nouvelle ligne, nommée «AE Aerobus», relie le pôle d’échange de la vallée des Oiseaux à l’aéroport Agadir Al Massira, en passant par la zone balnéaire, un trajet qui s’effectue en 50 minutes, avec une fréquence de passage d’une heure. Côté tarifs, il est de 50 dirhams en aller simple, et de 80 dirhams pour un ticket aller-retour. Un point de vente a été logiquement aménagé à l’intérieur de l’aéroport gadiri à destination des voyageurs.

Cette nouvelle ligne vient renforcer la connectivité et la mobilité dans la ville tout en favorisant notamment le tourisme, souligne Alsa dans son communiqué, précisant qu’elle offre une alternative aux déplacements en voiture ou en taxi, autant pour les voyageurs que pour les personnes travaillant dans l’aéroport et dans les zones avoisinantes.

Des bus rénovés pour la nouvelle ligne

Pour cette nouvelle ligne, Alsa (qui opère dans la ville d’Agadir depuis 2011, avec 206 bus et 43 lignes) a dédié des véhicules entièrement rénovés, avec un espace aménagé pour les bagages et un habillage extérieur spécifique permettant de les identifier plus aisément par les voyageurs. Quant aux conducteurs, femmes et hommes, ils ont été sélectionnés en tenant compte de leur maîtrise de langues étrangères, afin de faciliter la communication et le partage d’information avec les usagers.

Pour rappel, le groupe Alsa, opérateur espagnol dans le secteur du transport de voyageurs, est présent dans six villes marocaines, à savoir Marrakech, Agadir, Tanger, Khouribga, Rabat et Casablanca. Il y opère avec un parc total de 1.745 bus, dont 700 à Casablanca, 350 à Rabat, 257 à Marrakech, 206 à Agadir, 192 à Tanger et 40 à Khouribga.