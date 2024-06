African Lion 2024: en images, voici les moments forts d’une 20ème édition auréolée de succès

L’inspecteur général des FAR, commandant la zone Sud, le général de corps d’armée Mohamed Berrid, et le général d’armée Michael Langley, commandant de l’Africom, et d'autres officiers généraux et supérieurs des deux armées se dirigent vers l’hôpital médico-chirurgical de campagne déployé à Akka.

La 20ème édition d’African Lion, où les manœuvres militaires les plus importantes conduites en Afrique sont organisées conjointement par le Maroc et les États-Unis, a démarré le 20 mai et s’est poursuivie jusqu’au vendredi 31 du même mois avec la participation de plus de 7.000 éléments des forces armées provenant d’une vingtaine de pays, ainsi que des représentants de l’Organisation du traité de l’atlantique nord (OTAN), aux côtés des Forces armées royales (FAR) et des Forces armées américaines.

Durant douze jours, les militaires marocains et américains ont réalisé des simulations grandeur nature et des exercices tactiques terrestres, maritimes et aériens, de jour comme de nuit, ainsi que des opérations des forces spéciales et aéroportées dans les localités de Benguérir, Agadir, Tan-Tan, Akka et Tifnit, renforçant ainsi l’échange d’expertises entre les FAR et l’US Army sur le terrain. Les capacités des FAR d’interopérabilité, d’adaptation aux menaces de tous genres et d’utilisation de moyens et d’équipements technologiques nec plus ultra ont été également hautement démontrées lors de cette édition.

Lutte contre les armes de destruction massive

Au commencement de l’édition, un exercice combiné maroco-américain de lutte contre les armes de destruction massive s’est déroulé au port militaire d’Agadir.

Axé principalement sur la conduite des opérations de reconnaissance, de neutralisation des armes de destruction massive improvisées, des engins de dispersion radiologique et de décontamination NRBC, l’exercice de lutte contre les armes de destruction massive, visait à rehausser davantage les capacités opérationnelles et tactiques des compagnies NRBC et NEDEX de l’Unité de secours et de sauvetage (USS) des FAR pour faire face à une situation de crise présentant des risques radiologiques, chimiques et explosifs.

Le thème de l’exercice de lutte contre les armes de destruction massive, axé sur un scénario interconnecté très proche de la réalité, a permis aux compagnies NRBC et NEDEX de l’USS des FAR d’intervenir pour gérer un incident impliquant des agents chimiques, radiologiques et explosifs.

Participation des Apache et des HIMARS

Les hélicoptères d’attaque américains Apache avaient atterri dès le début de cette édition à Agadir pour participer aux manœuvres militaires.

Deux ans après leur première participation à des manœuvres militaires dans le cap Draâ, les hélicoptères de combat Apache se sont donc posés sur le sol marocain pour prendre part, de nouveau, à l’exercice multinational interarmées African Lion. Une vidéo publiée sur la page Facebook officielle des FAR avait immortalisé l’opération conjointe de leur débarquement par les éléments de l’armée marocaine et de l’armée américaine, de la soute d’un avion cargo Boeing KC-135 Stratotanker de l’US air force qui venait d’atterrir sur le tarmac de l’aéroport Agadir Al Massira.

Quelques jours après les Apache, c’était au tour des lance-roquettes HIMARS d’arriver à Cap Draâ pour participer à l’exercice. Les photos de leur débarquement par les forces marocaines et américaines ont été diffusées par les pages officielles des FAR.

Entrainement opérationnel au Cap Draâ à Tan-Tan

Un groupe de 14 observateurs militaires représentant 7 pays a assisté lundi 27 mai au Cap Draâ (nord de Tan-Tan), à des manœuvres militaires programmées dans le cadre de l’exercice combiné maroco-américain African Lion 2024.

Au cours de ces entrainements, qui ont eu lieu au champ de manœuvres de l’embouchure de l’oued Draâ, des manœuvres militaires au sol ont été effectuées auxquelles ont participé des unités des FAR et des Forces armées américaines. Ces manœuvres au sol, qui comprenaient notamment des tirs à l’artillerie lourde, des tirs de chars et des manœuvres d’infanterie, se sont déroulées en présence notamment du général de division Mohammed Benlouali, chef d’état-major de la zone Sud, du général de division Ahmed Bousserbat, commandant du secteur militaire de Oued Draâ, et d’observateurs militaires d’Angola, du Gabon, de Zambie, du Sénégal, du Cameroun, des Émirats arabes unis et de France.

Installation d’un HMCC

Au titre des activités parallèles à vocation humanitaire du même exercice, un hôpital médico-chirurgical de campagne (HMCC) a été déployé au niveau de la collectivité territoriale de Akka, relevant de la province de Tata.

Mobilisant des équipes médicales constituées de médecins et infirmiers des FAR et de l’armée américaine, l’HMCC, structure sanitaire multidisciplinaire, offre des prestations médico-chirurgicales et sociales au profit de la population locale. Opérationnel depuis le 16 mai dernier, l’hôpital assure des services médicaux et chirurgicaux couvrant plusieurs spécialités dont la cardiologie, l’ORL, la pédiatrie, la médecine interne, la gynécologie, la radiologie, l’odontologie et l’ophtalmologie.

Vastes manœuvres de l’infanterie et de l’artillerie

Des régiments composés d’artilleurs et de fantassins des FAR ont participé à des manœuvres d’ampleur au Sahara marocain dans le cadre de l’exercice combiné maroco-américain African Lion 2024.

Ainsi, les images diffusées par les pages officielles des FAR sur les réseaux sociaux montrent que moult armes, essentiellement de l’artillerie lourde à grande puissance, ont été déployées aux fins de ces exercices, à l’instar de l’obusier d’origine américaine M109 howitzer, du lanceur de grenade Mk19, des lourdes mitrailleuses Browning M2 ou encore des canons antiaériens ZU-23-2, entre autres équipements militaires.

La liste des exercices réalisés n’étant pas exhaustive dans ce round-up, force est de noter que cette vingtième édition comprenait également des manœuvres de grande portée des forces spéciales des FAR, des Halo Jump (Chutes opérationnelles), des entrainements tactiques de simulation du soutien médical et logistique sur le terrain, l’exécution d’entrainements aériens entre les Forces royales air (FRA) et l’US Air Army, et des sessions de formation dans les domaines de la cyberdéfense et des techniques d’investigation pénale, entre autres exercices.

Remise de wissams royaux

Une cérémonie de remise de wissams royaux accordés par le Roi, chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales, à des responsables militaires américains, a été organisée jeudi 30 mai au siège de l’état-major de la zone Sud à Agadir.

Il s’agit du général d’armée Michael Langley, commandant du Commandement des États-Unis d’Amérique pour l’Afrique (US AFRICOM), décoré de l’Ordre du Mérite militaire, «Classe Grand Officier», et du général de division Todd R. Wasmund, commandant la Force opérationnelle de l’Europe du Sud des forces armées américaines en Afrique (SETAF-AF) décoré de l’Ordre du Mérite militaire, «Classe Commandeur».

Lors de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Maroc, Puneet Talwar, il a été procédé également à la décoration du sergent Michael Woods officier du rang supérieur de l’AFRICOM de l’Ordre du Mérite militaire, «Classe Chevalier» et de l’adjudant Heidi Engel, planificateur logistique de l’exercice African Lion 2024 de l’Ordre du Mérite militaire, «Classe Chevalier».