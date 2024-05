African Lion 2024: l’Inspecteur général des FAR et le Commandant de l’Africom visitent l’hôpital médico-chirurgical de campagne déployé à Akka

Lors de la visite effectuée par le général de corps d’armée, Inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, Mohamed Berrid, et le général d’armée Michael Langley, Commandant de l’Africom, à l’hôpital médico-chirurgical de campagne déployé à Akka. (M. Oubarka / Le360).

Dans le cadre de l’exercice combiné maroco-américain African Lion 2024, l’inspecteur général des FAR et commandant de la zone Sud, le général de corps d’armée Mohamed Berrid, et le général d’armée Michael Langley, commandant de l’Africom, ont conduit, le mercredi 29 mai, une délégation de haut niveau de l’état-major général des FAR et de l’Armée américaine à l’hôpital médico-chirurgical de campagne (HMCC) déployé au niveau de la collectivité territoriale de Akka, dans la province de Tata.

La visite à cette structure sanitaire multidisciplinaire intervient après une rencontre, quelques heures auparavant, à Agadir, entre les deux hauts responsables militaires.

«Ce que nous voyons ici est très important à bien des égards. African Lion rassemble 27 pays et 8.000 soldats qui sont ici pour démontrer les incroyables capacités du royaume, ainsi l’engagement des États-Unis pour la sécurité du Maroc. En outre, l’HMCC est l’aspect humanitaire le plus important de ce que nous faisons», a souligné Puneet Talwar, ambassadeur des États-Unis au Maroc, dans une déclaration pour Le360 en marge de cette visite. «Le Maroc est un exportateur de sécurité, d’aide humanitaire et de paix dans toute l’Afrique», a-t-il complété.

Par la suite, la délégation a effectué une visite à l’Espace de la Mémoire historique de la résistance et de la libération à Akka.

قام السيد الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والجنرال الأمريكي مايكل لانغلي قائد أفريكوم، يومه الاربعاء 29 ماي 2024، بزيارة المستشفى الطبي الجراحي الميداني الذي أقيم على مستوى جماعة أقا بإقليم طاطا. pic.twitter.com/ru0DybjwWv — FAR-Maroc (@FAR_Maroc_) May 29, 2024

Opérationnel depuis le 16 mai dernier, cet HMCC de Akka mobilise des équipes médicales constituées de médecins et infirmiers des FAR et de l’Armée américaine. Il assure des services médicaux et chirurgicaux couvrant plusieurs spécialités, dont la cardiologie, l’ORL, la pédiatrie, la médecine interne, la gynécologie, la radiologie, l’odontologie et l’ophtalmologie.

La population bénéficie aussi d’interventions chirurgicales et de distribution de lunettes correctrices, outre la vaccination contre la rougeole.

Contribuant au renforcement de l’interopérabilité opérationnelle, technique et procédurale entre les armées participantes, l’exercice African Lion 2024, le plus grand exercice militaire conduit en Afrique, reste un rendez-vous incontournable où se côtoient les cadres militaires pour échanger les procédures et les expériences notamment en matière de formation et d’entraînement interarmées combiné.

Cette vingtième édition témoigne de la pérennité qui caractérise la coopération entre les FAR et les Forces armées américaines, à l’image des liens historiques et solides qui lient les deux pays.