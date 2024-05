African Lion 2024: l’inspecteur général des FAR s’entretient avec le commandant de l’Africom

Entretiens entre l'inspecteur général des FAR et commandant de la zone Sud, le général de corps d’armée Mohamed Berrid, (1er à gauche) mercredi 29 mai 2024 à Agadir, avec le général d’armée Michael Langley (2ème à droite), commandant de l'Africom.

En visite au Maroc dans le cadre de l’exercice conjoint maroco-américain African Lion 2024, le général d’armée Michael Langley, commandant de l’Africom, a été reçu ce mercredi à Agadir par l’inspecteur général des FAR et commandant de la zone Sud, le général de corps d’armée Mohamed Berrid, en présence de Puneet Talwar, ambassadeur des États-Unis au Maroc.

Les images de leur rencontre ont été publiées par les pages officielles des FAR sur les réseaux sociaux.

في إطار #مناورات_الأسد_الإفريقي المنظمة برسم سنة 2024، حل، اليوم 29 مايو بأكادير، الجنرال الأمريكي مايكل لانغلي قائد أفريكوم. حيث التقى بالسيد الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، وذلك بحضور السيد بونيت تالوار السفير الأمريكي بالمملكة المغربية. pic.twitter.com/uVNTjW6Bbx — FAR-Maroc (@FAR_Maroc_) May 29, 2024

L’exercice African Lion, dont la cérémonie d’ouverture s’est tenue le lundi 20 mai au siège de l’état-major de la zone Sud à Agadir, se poursuit jusqu’au 31 mai, et ce conformément aux hautes instructions du roi Mohammed VI.

Cette 20ème édition mobilise environ 7.000 éléments des forces armées provenant d’une vingtaine de pays, ainsi que des représentants de l’Organisation du traité de l’atlantique nord (OTAN), aux côtés des FAR et des Forces armées américaines. Ces manœuvres, les plus importantes conduites en Afrique, se dérouleront dans les localités de Benguérir, Agadir, Tan-Tan, Akka et Tifnit.

Cet exercice vise à renforcer l’interopérabilité opérationnelle, technique et procédurale entre les armées participantes. Il constitue une plateforme incontournable pour l’échange de procédures et d’expériences, notamment en matière de formation et d’entraînement interarmées combiné.