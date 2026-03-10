Admission, formation, débouchés… ce qu’il faut savoir sur l’École royale navale

Lors de la cérémonie de remise des diplômes de la 54ème promotion d'élèves officiers à l'Académie royale navale de Casablanca.

Située à Casablanca, l’École royale navale accueille chaque année de nouvelles promotions d’élèves officiers destinés à servir au sein de la flotte nationale. L’établissement relève des Forces armées royales et constitue l’un des centres de formation dédiés aux métiers de la mer.

«Depuis sa création en 1967, l’École royale navale (ERN) s’est donnée pour mission de former des générations d’Officiers compétents, alliant une solide qualification professionnelle à une préparation militaire rigoureuse», peut-on lire sur le 429ème numéro de la Revue des FAR.

Les missions de l’École royale navale sont définies par le décret relatif à sa réorganisation. «Ce texte stipule que l’ERN constitue une unité à part entière au sein des Forces armées royales et qu’elle a pour principales vocations la formation initiale et continue des officiers de la Marine royale, l’organisation de cycles complémentaires de formation et de perfectionnement destinés au personnel officier, ainsi que la conduite de travaux de recherche dans les domaines des sciences de l’ingénieur et des disciplines connexes», souligne-t-on.

La formation comprend ainsi trois volets. D’abord, la formation militaire qui forge le caractère, car elle repose sur la discipline, l’esprit d’équipe, le respect de la hiérarchie et la préparation physique. Ensuite, il y a la formation professionnelle tournée vers le monde naval où nous apprenons la navigation, la manœuvre, la tactique navale, le calcul nautique ainsi que la sécurité navale. Enfin, la formation universitaire qui permet aux élèves d’acquérir des connaissances scientifiques et techniques solides, indispensables pour comprendre et maîtriser les outils modernes de la marine.

Dans le détail, les élèves officiers s’entraînent sur des simulateurs de navigation conçus pour reproduire les conditions réelles de conduite d’un bâtiment en mer. Ces équipements permettent de recréer différentes situations maritimes, avec des paramètres météorologiques changeants et des configurations de navigation complexes. L’objectif consiste à préparer les futurs officiers à l’analyse des situations et à la prise de décision dans un environnement maritime exigeant.

Entrée de l'ERN.

La formation comprend aussi des exercices dédiés aux tactiques navales. À l’aide de simulateurs, les élèves sont placés dans des scénarios de combat naval inspirés de situations opérationnelles. Ils doivent interpréter les informations disponibles, coordonner les actions de l’équipage et adapter leurs décisions à l’évolution de la situation en mer.

La formation se poursuit ensuite en mer, à bord des frégates de la Marine royale. Les élèves officiers participent à des manœuvres et à différents exercices, afin de mettre en pratique les connaissances acquises durant leur parcours.

Accessible après le baccalauréat, la formation s’étend sur cinq ans pour le cycle ingénieur. Les deux premières années correspondent à une préparation scientifique et militaire. Les trois années suivantes sont consacrées à la spécialisation.

L’établissement propose également un cycle licence d’une durée de quatre ans. À l’issue de leur formation, les officiers rejoignent les unités de la Marine royale. Ils participent notamment à la surveillance des côtes marocaines et de la zone économique exclusive, à la sécurisation des espaces maritimes stratégiques ainsi qu’aux opérations de lutte contre les menaces et les trafics illicites en mer.