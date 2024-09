Actes de vandalisme à Casablanca: le suspect arrêté au lendemain des faits

Après la publication d’une vidéo sur les réseaux sociaux, où l’on voit un individu déclarer que les forces de l’ordre n’avaient pas réagi après un acte de vandalisme sur des véhicules dans le quartier Dar Lamane, à Casablanca, une source sécuritaire a réfuté ces allégations d’inaction et précisé que l’enquête de la police avait déjà conduit à l’arrestation de la personne suspectée de ces faits.

La même source a expliqué que les faits en question concernaient des jets de pierres qui ont causé des dommages sur deux véhicules. Et elle assure que, contrairement aux déclarations faites dans la vidéo, les éléments de la Sûreté nationale de Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi sont intervenus avec la célérité et la réactivité nécessaires.

Le suspect principal a en effet été arrêté dès le lendemain de l’incident et fait actuellement l’objet d’une enquête judiciaire sous la supervision du parquet, fait-on savoir. À noter que plusieurs autres interventions ont été menées dans cette même zone au cours de l’année en cours. Elles ont conduit à l’arrestation de 36 personnes, dont 21 mineurs, pour des infractions similaires. Tous les mis en cause ont été placés en garde à vue et présentés au parquet.