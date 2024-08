Un ressortissant étranger arrêté à Essaouira pour pédophilie

Un octogénaire français a été interpellé à Essaouira pour attentat à la pudeur sur mineures, avec violence. Selon des sources concordantes, cette arrestation fait suite à une enquête judiciaire déclenchée par une dénonciation signalant la présence suspecte d’un ressortissant étranger accompagné de deux mineures, âgées de 10 et 11 ans, dans une caravane stationnée dans un parking. Les autorités ont rapidement agi, menant à l’interpellation de l’accusé et à sa présentation, le 2 août, devant le parquet général près la Cour d’appel de Safi.

Le parquet a immédiatement ordonné la poursuite du mis en cause en état d’arrestation, l’accusant de «violences et attentat à la pudeur sur mineures». Le même jour, il a été confié au juge d’instruction qui a décidé de son placement en détention provisoire à la prison locale de Safi, en attendant son procès prévu pour la fin du mois.

Les deux victimes mineures ont déclaré avoir fait la connaissance de l’octogénaire en octobre 2023 à Essaouira et l’avoir rencontré à maintes reprises par la suite. Elles ont affirmé que l’homme leur avait offert des smartphones, des jouets et de l’argent, et qu’il abusait d’elles sexuellement à chaque fois qu’elles l’accompagnaient dans sa caravane. Bien que l’accusé ait d’abord nié les faits, il a finalement reconnu avoir exercé des attouchements sexuels sur elles.

Sur instructions du parquet général de Safi, ces deux jeunes filles, ainsi que deux autres fillettes citées par ces dernières, ont été soumises à des expertises médico-légales.