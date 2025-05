Accusé de spoliation immobilière, Rachid El Abdi, président du Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra, se défend

Selon des informations relayées par la presse, Rachid El Abdi, président du Conseil de la région Rabat-Salé-Kénitra et cadre du Parti Authenticité et Modernité (PAM), est accusé d’avoir illégalement acquis un terrain en s’appuyant sur des documents «falsifiés». Une plainte déposée auprès du parquet général de Rabat évoque un montage frauduleux, des complicités administratives et des soupçons de conflit d’intérêts.

De son côté, Rachid El Abdi a réfuté, dans un communiqué, «les allégations et rumeurs concernant cette affaire». Et de préciser que l’opération «a été réalisée dans le strict respect de la loi. Le bien en question est intégralement documenté par les titres de propriété et pièces justificatives nécessaires».

Selon le comuniqué, «la vente, l’achat et la procédure d’immatriculation foncière ont été effectués sur le fondement de la possession et de l’exploitation effective du bien par sa propriétaire défunte, puis par ses héritiers, sans qu’aucun litige n’ait été soulevé».

Rachid El Abdi note que la «diffusion de telles rumeurs et contrevérités porte atteinte à la crédibilité des institutions chargées de la protection, de la gestion et du transfert de la propriété, avant même de porter atteinte à la probité et à l’honorabilité des individus».

Il tient à rappeler par ailleurs «qu’en 2006, date à laquelle le processus de transfert de propriété du bien en question a commencé, je n’exerçais aucune fonction publique ni n’étais affilié à aucun parti politique». Avant de conclure: «Malgré tout cela, nous avons une pleine confiance dans le rôle des institutions pour faire respecter la loi et garantir le bon fonctionnement de la justice».