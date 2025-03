À Rabat, voici comment le marché central et la médina vivent au rythme du Ramadan

Dès 14 heures, les citoyens commencent à affluer vers la vieille ville qui forment le cœur de la capitale, et à 15 heures, la fréquentation atteint son pic. Une chose a retenu notre attention: le périmètre du marché et de la médina est propre et bien entretenu. En outre, la sécurité des lieux est assurée par les forces de l’ordre.

Au marché aux poissons, la clientèle se fait rare. La raison est évidente: les prix élevés découragent les acheteurs. Toutefois, nous avons rencontré quelques clients, dont une touriste qui a tenu à souligner la bonne atmosphère qui règne pendant le Ramadan. «C’est le Maroc des couleurs, des saveurs et du soleil», a-t-elle estimé.

Plus loin, les rues commerçantes connaissent un véritable engouement. Les commerces les plus fréquentés sont ceux proposant des pâtisseries traditionnelles et des fruits, a-t-on constaté.