Les prix du poisson au marché de gros de Casablanca en ce premier jour du Ramadan

En ce début du mois sacré, le marché de gros de poissons d’Al Hraouiyine à Casablanca a enregistré une grande affluence, avec des prix variant selon les espèces et la qualité des produits.

Les sardines, très prisées pendant le Ramadan, affichent des prix contrastés.

Sardines de qualité moyenne: entre 10 et 13 dirhams le kilo.

Sardines gros calibre: 320 dirhams le caisson de 25 kilos, soit 13 dirhams le kilo au marché de gros et jusqu’à 17 dirhams à la revente devant le marché. Avec les coûts de transport, le prix peut atteindre 25 dirhams le kilo.

D’autres espèces connaissent des écarts de prix significatifs:

Merlan: 2.300 dirhams le caisson, soit 57 dirhams le kilo à l’achat, revendu entre 65 et 70 dirhams.

El Ferkh: 50 dirhams le kilo, revendu entre 55 et 60 dirhams.

Anchois: 120 dirhams le caisson.

Bouri: 100 dirhams le caisson, soit 10 dirhams le kilo.

Sole: 1.000 dirhams le caisson, soit 50 dirhams le kilo.

Crevettes moyennes: 50 dirhams le kilo.

Qorb: entre 65 et 70 dirhams le kilo.

Raie moyenne: entre 40 et 50 dirhams le kilo.

Anguille: entre 75 et 80 dirhams le kilo.

Une offre bien présente malgré la forte demande

Le marché de gros de poisson de Lahraouyine à Casablanca s’est approvisionné, le premier jour du mois sacré de Ramadan, de plus de 720 tonnes (T) de poisson, contre 522 T, en glissement annuel.

Ces données ont été rendues publiques lors d’une visite de la secrétaire d’État chargée de la Pêche maritime, Zakia Driouich, dimanche, au marché de gros de poisson.

«L’objectif de cette visite est de vérifier si l’offre est suffisante, car c’est l’abondance qui fait baisser les prix. Durant le Ramadan, la demande est très croissante. Nous avons pris des mesures pour que toute la sardine pêchée soit prioritairement dirigée vers les marchés nationaux, en accord avec les usines de transformation.»

Elle rappelle que janvier, février et mars sont des mois de faible production de sardines en raison du repos biologique, expliquant en partie la tension sur les prix.

Abderrahim El Hebza, vice-président de la Confédération nationale des commerçants de poisson, a souligné l’importance de l’organisation du marché et de la disponibilité des produits: «Cette offre abondante que vous voyez aujourd’hui au marché de gros de Casablanca est le résultat d’une mobilisation de tous les commerçants et professionnels pour mettre à disposition des citoyens une grande quantité de poissons de bonne qualité. Aujourd’hui, le marché de gros a réceptionné entre 400 et 450 tonnes de poissons, dont sardines et anchois. La sardine pêchée sur les côtes des provinces du Sud coûte entre 90 et 100 dirhams le caisson, soit entre 5 et 6 dirhams le kilo.»

Cette grande quantité de poissons devrait permettre de satisfaire la demande pendant le mois du Ramadan, avec une offre suffisamment abondante pour éviter des hausses de prix excessives.

سوق بيع الأسماك بالجملة "الهراويين" بالدار البيضاء. عبد الرحيم الطاهيري