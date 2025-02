Reçu par le wali de Marrakech, Abdelillah «Moul Hout» reprend du service

Tout est bien qui finit bien. Abdelillah El Ajjout, surnommé «Moul Hout» et connu sous le nom d’Abdo Japony sur TikTok, a repris son activité ce jeudi 27 février, vendant à nouveau des sardines à 5 dirhams le kilogramme. Il a fait mieux. Content de l’heureux dénouement, il a proposé dans son quartier, pendant 24 heures, le kilogramme de sardines à... 50 cents! Cette reprise a eu lieu après une rencontre avec le wali de Marrakech-Safi, qui lui a assuré que, tant que sa marchandise était vendue dans des conditions respectant l’hygiène et la sécurité sanitaire des consommateurs, il pouvait continuer à exercer son métier.

«Le wali m’a encouragé à continuer d’aider les nécessiteux et m’a affirmé que personne n’avait ordonné la fermeture de mon échoppe. Il m’a simplement dit: “Va travailler”», a déclaré Abdelillah, ému.

Jamal Toumi, l’un des collaborateurs d’Abdelillah, a également témoigné: «Nous nous sommes rendus chez le wali de Marrakech, qui nous a réservé un bel accueil et nous a donné de précieux conseils. Il nous a simplement demandé de nettoyer le local et de garantir une bonne hygiène, en nous assurant que personne ne viendrait nous déranger. Il nous a aussi confirmé que nous étions les bienvenus, que ce soit au port ou au marché de gros.»

Abdelilah, le poissonnier de Marrakech, a rouvert son commerce :



« Le Wali m'a dit de rouvrir et de continuer à aider les pauvres. J'ai rouvert et j'ai vendu les sardines à 50 centimes le kilo. » https://t.co/n51BrcztMd pic.twitter.com/KUkRyAActB — Le360 (@Le360fr) February 27, 2025





«Puisse chaque femme marocaine enfanter un Abdelillah» — Une fidèle cliente de Abdellilah

À l’annonce de la réouverture de son échoppe, «Le Port de Marrakech», les habitants du Douar Lahrech, ses clients fidèles et ses proches ont laissé éclater leur joie.

«Je suis une citoyenne qui soutient la baisse des prix dans notre pays. Que Dieu glorifie notre Roi! Nous remercions le wali de Marrakech et que Dieu préserve ce jeune homme. Puisse chaque femme marocaine enfanter un Abdelillah! On veut un Abdelillah vendeur de viande, un Abdelillah vendeur de poulet… On le veut partout!», a déclaré une cliente enthousiaste.

Lire aussi : Sardines à 5 DH/kg: ses méthodes, ses circuits, ses prix… «Moul l’hout» dit tout

Samira Elquerach, une autre fidèle cliente, a également exprimé sa gratitude envers ce poissonnier et tiktokeur qui a défrayé la chronique en vendant la sardine à 5 dirhams le kilogramme seulement. «Nous remercions ce jeune qui s’est contenté d’un dirham de gain et a apporté de la joie aux personnes nécessiteuses, qui n’avaient pas les moyens d’acheter la sardine à 30 dirhams. Le contentement est un trésor inépuisable.»

Une méthode controversée mais efficace

La méthode d’Abdelillah, bien que controversée, repose sur un principe simple: vendre aux habitants de son quartier, majoritairement à très faibles revenus, à un prix qu’il fixe, avec une marge de gain d’un dirham seulement. Cette approche a entraîné une baisse des prix, comme l’a souligné son collaborateur Jamal Toumi, qui affirme que le kilo de sardine a récemment atteint 5 dirhams au port de Casablanca et de Safi.