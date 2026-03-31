Casablanca s’impose comme la première place financière d’Afrique et grimpe au classement mondial

Casablanca poursuit sa montée en puissance sur la scène financière mondiale. Selon la 39ᵉ édition du Global Financial Centres Index (GFCI), publiée par le cabinet Z/Yen en collaboration avec le China Development Institute, la capitale économique du Maroc progresse de sept rangs pour atteindre la 49ᵉ place mondiale. «Avec un score de 700 points, elle enregistre cependant une légère baisse de trois points, reflet d’un contexte global marqué par un recul général des performances des places financières, dont la moyenne a diminué de 1,82 %», indique le quotidien Les Inspirations Eco du 1er avril.

Cette progression confirme la position de Casablanca comme première place financière d’Afrique, devant Johannesburg, classée 80ᵉ, l’île Maurice (50ᵉ) et Le Cap (96ᵉ). Sur le plan régional, dans la zone Moyen-Orient et Afrique, elle occupe le quatrième rang, derrière des centres comme Dubaï, Abou Dhabi et Doha, cette dernière enregistrant la progression la plus spectaculaire de la région.

Le rapport met particulièrement en lumière la performance de Casablanca dans le secteur de la fintech. Sur les 116 centres évalués, la métropole marocaine grimpe de vingt places pour atteindre le 50ᵉ rang mondial, l’une des plus fortes avancées parmi tous les centres étudiés. Cette dynamique traduit les efforts soutenus pour développer un écosystème propice à l’innovation financière et renforcer l’attractivité du pays auprès des start-ups et investisseurs internationaux, lit-on dans Les Inspirations Eco.

Par ailleurs, Casablanca figure parmi les quinze centres mondiaux identifiés comme susceptibles de gagner en importance au cours des deux à trois prochaines années, avec vingt-trois mentions dans le rapport. L’étude souligne également un avantage réputationnel notable: l’écart entre l’évaluation moyenne des experts, qui s’élève à 806 points, et le score final de 700 points est l’un des plus élevés au monde. Selon les auteurs, cela traduit une perception très favorable des professionnels envers la place financière marocaine, bien au-delà des seuls indicateurs quantitatifs.

Le GFCI 39 classe en outre Casablanca parmi les «Global Leaders», une catégorie prestigieuse qui rassemble des centres financiers majeurs comme Londres, New York, Hong Kong, Singapour, Dubaï ou Paris. Ces villes se distinguent par la diversité de leurs services financiers, leur spécialisation sectorielle et leur forte connectivité internationale.

Cette progression intervient dans un contexte mondial complexe, où la majorité des places financières ont vu leur score diminuer. Pour le Maroc, elle vient consolider la stratégie de Casablanca Finance City, conçue pour faire de la métropole un hub régional incontournable, au carrefour de l’Afrique, de l’Europe et du Moyen-Orient. La reconnaissance internationale de Casablanca comme centre financier en plein essor illustre l’ambition du pays de renforcer son rôle dans la finance globale et d’attirer davantage d’investissements étrangers.