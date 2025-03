À Casablanca, un boucher vend de l’agneau à 60 dirhams le kilo, attirant une foule de clients

Alors que le prix de la viande d’agneau oscillait entre 100 et 140 dirhams le kilogramme ces derniers mois, un boucher de Casablanca a décidé de vendre l’agneau à 60 dirhams le kilo, entraînant un afflux massif de clients dans son magasin situé au marché de la municipalité à Derb Sultan.

Le boucher explique qu’il a choisi de vendre de la viande d’agneaux espagnols, la race des mérinos, profitant de la baisse de leurs prix après l’appel du roi Mohammed VI à ne pas sacrifier les moutons pour l’Aïd al-Adha 2025.

«Nous avons baissé les prix et nous vendons le kilo de viande ovine entre et 60 et 70 dirhams, car nous avions un troupeau de moutons que nous avions gardé pour l’Aïd al-Adha, mais après la décision du roi Mohammed VI d’annuler le sacrifice, nous avons décidé de le commercialiser avec un prix abordable», affirme Abdelouafi.

Face à cette situation, les professionnels ont été contraints d’abattre le cheptel initialement destiné à la fête et certains ont choisi de proposer la viande aux consommateurs à des prix accessibles. Il ajoute qu’une nouvelle baisse de prix, pour vendre la viande à 50 dirhams le kilo, pourrait bientôt être annoncée.

L’attrait pour la viande ovine a fortement augmenté après cette baisse de prix. Des clients affluent de divers quartiers de Casablanca et de sa périphérie pour s’en procurer. Entre 100 et 120 têtes de mouton sont abattues quotidiennement pour répondre à cette forte demande.

Enfin, le boucher affirme qu’il n’existe aucune différence de goût entre les agneaux marocains et espagnols, les deux offrant une grande saveur. Il rappelle que les consommateurs marocains se sont habitués à la viande espagnole ces deux dernières années en raison de sa qualité.