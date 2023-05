À Casablanca, Casa José Gauthier fait son grand retour sur la scène gastronomique

Si la décoration a été repensée pour offrir une expérience encore plus immersive, l’ambiance reste quant à elle inchangée, faisant partie des ingrédients qui ont fait le succès de l’enseigne : qualité, convivialité, jovialité et accessibilité.

Andrés Camacho Luque, nouveau chef exécutif du groupe Casa José

Grande nouveauté, l’arrivée de l’excellent cuisinier Andrés Camacho Luque, en sa qualité de chef exécutif du Groupe Casa José. Originaire d’Andalousie, Andrés Camacho Luque est un chef d’exception, qui ajoute à son talent en cuisine une grande sympathie et même des dons de musicien de pop andalouse.

Sa spécialité? Une cuisine andalouse authentique, uniquement composée de produits frais soigneusement sélectionnés. Unerecette gagnante qui a valu d’ailleurs à Andrés Camacho Luque de nombreuses distinctions en Espagne, tout au long de sa carrière, dont on citera la «Cuillère d’or de Málaga» (2010), le Prix «Sabor de Málaga» (2018) et 1er Prix national de la «Ensaladilla Rusa» (2008).

Une cuisine andalouse authentique

Qui dit nouveau chef, dit nouvelle carte. Surcelle de Casa José Gauthier, on découvre un menu entre terre et mer, élaboré pour transporter, en quelques bouchées, les clients en Espagne, dans un véritable et délicieux voyage gustatif.

À ne pas manquer: le turbot à la Manolo, la sole en escabèche et le merlan à la basque. Sans oublier l’incontournable tortilla espagnole, les indispensables anchois marinés ou encore le poulpe à la galicienne «sauce Andrés».

Et parce que le poisson frais occupe une place de choix dans la nouvelle carte de Casa José, le chef Andrés a choisi d’introduire la cuisson à l’espeto, une technique vieille de plusieurs siècles pour la cuisson au charbon de bois.

Pour faire découvrir au plus grand nombre les trésors de la culture espagnole et rythmer l’ambiance du nouveau Casa José Gauthier, les mets sont agrémentés d’animations mettant en scène des artistes de flamenco et des musiciens andalous.