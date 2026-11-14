À Agadir, le sommet «Freedom 250» célèbre l’indépendance américaine et met à l’honneur les anciens participants marocains aux programmes d’échange

L’ambassade des États-Unis au Maroc a réuni, samedi 14 novembre à Agadir, d’anciens participants marocains aux programmes d’échange du gouvernement américain. Organisé à l’occasion du 250ème anniversaire de l’indépendance des États-Unis, le sommet «Freedom 250» a mis en lumière les projets et les parcours professionnels issus de ces échanges. Selon l’ambassade, plus de 10.000 Marocains ont bénéficié de ces programmes.

À l’ouverture, Nick Hersh, conseiller aux affaires publiques à l’ambassade des États-Unis au Maroc, et Saaïd Amzazi, wali de la région Souss-Massa, ont souligné le rôle des échanges éducatifs et culturels dans le rapprochement entre les deux pays. Nick Hersh a salué l’action des anciens participants, dont les initiatives prolongent les liens noués au cours de leur séjour.

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La journée a alterné ateliers, tables rondes et rencontres professionnelles autour de l’entrepreneuriat, du développement régional et de l’innovation. Danny Twilley, de l’université de Virginie-Occidentale, a expliqué comment le patrimoine naturel et les activités de plein air peuvent soutenir l’économie locale. Ranveer Chandra, de Microsoft Research, a présenté les applications de l’analyse de données et de l’intelligence artificielle en agriculture, notamment pour améliorer la productivité et optimiser l’utilisation des ressources. Des entreprises américaines présentes au Maroc ont également présenté leurs produits.

Deux parcours marocains distingués

Le sommet a récompensé Nisrine Iouzzi et Salma Karim pour leurs contributions à la coopération entre les deux pays. La première pilote l’aménagement du port Dakhla Atlantique, un projet destiné à développer les échanges commerciaux et à attirer des investissements. La seconde œuvre dans le domaine de l’innovation numérique et des partenariats technologiques entre le Maroc et les États-Unis. La rencontre s’est achevée par un concert d’Aziz Ozouss.

Le sommet s’inscrit dans une relation dont les premiers jalons remontent à 1777, lorsque le sultan Mohammed III a ouvert les ports marocains aux navires américains. Les deux pays ont signé un traité de paix et d’amitié en 1786. Aujourd’hui, les échanges universitaires et professionnels se poursuivent notamment à travers le programme Fulbright et l’International Visitor Leadership Program (IVLP).