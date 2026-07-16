15 cas d’intoxication alimentaire mobilisent les autorités à Séfrou

Quinze personnes ont été transportées, mercredi 15 juillet, aux urgences du Centre hospitalier provincial Mohammed V de Séfrou, après avoir présenté des symptômes d’intoxication alimentaire vraisemblablement liée à la consommation de plats achetés auprès d’une charrette ambulante de restauration rapide installée au centre-ville.

Selon des sources locales contactées par Le360, les personnes affectées sont arrivées à l’hôpital avec des symptômes similaires: diarrhées aiguës, vomissements et nausées, accompagnés de douleurs abdominales intenses. Elles ont été prises en charge et soumises aux examens médicaux nécessaires.

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Les mêmes sources précisent que le personnel soignant, en interrogeant les patients sur l’origine des repas consommés, a établi qu’ils s’étaient tous approvisionnés auprès de la même charrette, renforçant l’hypothèse d’un lien direct entre ces cas d’intoxication et cet établissement ambulant.

Dès qu’elles ont été informées de l’incident, les autorités locales ainsi que les services compétents relevant du ministère de la Santé se sont rendus sur place pour inspecter la charrette en question et vérifier le respect des normes d’hygiène et de sécurité sanitaire. Une enquête a parallèlement été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’incident et d’établir les responsabilités, selon les conclusions des investigations en cours.