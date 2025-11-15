Rabbi David Hanania Pinto, rabbin marocain de Jared Kushner, et artisan discret des Accords d’Abraham

Casablanca, mai 2019. Sous le soleil doux du printemps, un petit cortège s’avance parmi les tombes blanchies du vieux cimetière juif du mellah. En tête, marche un haut conseiller de la Maison-Blanche, costume sombre et kippa vissée sur le crâne, aux côtés d’un rabbin à la longue barbe blanche et aux peyots flottantes.

Le jeune homme– qui n’est autre que Jared Kushner, gendre et émissaire de Donald Trump– est venu discrètement prier sur la tombe du rabbin marocain Haïm Pinto dit «Hakatane» (le “second”, 1855-1937), figure mystique du judaïsme. Ce pèlerinage a des airs de rêve accompli pour le conseiller américain. Le rabbin marocain qui le guide parmi les tombes sobres du cimetière est le petit-fils de Haïm Pinto.

Jared Kushner, avec la délégation américaine, en compagnie de Admor Rabbi David Hanania Pinto, Chlita, dans le cimetière juif de Ben M ;Sick à Casablanca, en mai 2019.

Les deux hommes se connaissent bien. Il s’agit ni plus ni moins que du maitre spirituel de Jared Kushner, qui l’accompagne dans sa vie depuis son adolescence et lui trace un chemin dans le tumulte du monde. Il s’appelle David Hanania Pinto, il réside une grande partie de l’année à Casablanca et son aura remonte à plusieurs générations, de père en fils, d’Essaouira où son aïeul le rabbin Haïm Pinto «Hagadol» (le “grand”, 1743-1845) est enterré à Essaouira.

Lors du pèlerinage de Jared Kushner sur la tombe du rabbin marocain Haïm Pinto dit «Hakatane» (le “second”, 1855-1937), figure mystique du judaïsme, en mai 2019.

Dans le paisible clos de l’ancien cimetière de Casablanca, Jared Kushner confiera, avec émotion, à la délégation qui l’accompagne: «Depuis des années, j’espérais pouvoir me recueillir sur le tombeau du saint grand-père de mon maitre et enseignant, le rabbin Pinto». Des prières montent dans le ciel, conduite par Admor Rabbi David Hanania Pinto, Chlita, né en 1950 à Essaouira, chef de l’association Pinto - Lumières de la Vie et des institutions Moshe en Israël et dans le monde, qui est venu au Maroc spécialement pour la circonstance. Au plus fort de la cérémonie, le gendre de Donald Trump, les larmes aux yeux, pria en l’honneur du règne du roi Mohammed VI: «Que Dieu exalte le Maroc et bénisse le règne du Roi et lui accorde des jours et des années de santé, de paix et de sérénité», dira-t-il, en récitant le passage liturgique «Qui accorde le salut aux rois».

Jared Kushner et Admor Rabbi David Hanania Pinto, Chlita, à Casablanca, en mai 2019.

La scène, insolite, symbolise le pont jeté entre Washington et Casablanca: d’un côté un artisan des Accords d’Abraham, qui redécouvre ses racines spirituelles dans le Royaume; de l’autre, David Hanania Pinto, guide religieux à l’aura quasi mystique que certains des plus puissants de ce monde considèrent comme leur mentor.

Héritier d’une illustre lignée marocaine juive

Pour comprendre l’influence de Pinto, il faut remonter à ses racines profondément ancrées dans la terre marocaine. Rabbi David Hanania Pinto est issu de l’union de deux dynasties rabbanites séfarades légendaires. Autant dire que le jeune David a grandi dans l’ombre de véritables légendes du judaïsme marocain héritier du prestigieux rabbin Maïmonide (12ème siècle, qui a vécu à Fès).

Le rabbin Admor Rabbi David Hanania Pinto bénissant Jared Kushner, et l’enfant de Jared, lors de leur visite au Maroc, en mai 2019.

Son père, le rabbin Haïm Pinto (ainsi nommé en hommage à l’aïeul d’Essaouira), était lui-même une figure respectée. Les Pinto forment depuis des siècles une lignée de sages. Déjà au 18ème siècle, Haïm Pinto devint juge (dayan) à Essaouira, avant d’être considéré comme un saint «Tsadik» par les juifs marocains pour les nombreuses actions accomplies de son vivant. Après sa disparition, les fidèles continuèrent à affluer sur sa tombe pour implorer la baraka du tsadik défunt. En témoignent les pèlerinages réguliers de milliers de juifs du monde qui aiment se recueillir sur sa tombe et visiter sa maison devenue un mausolée. Ainsi, la ville d’Essaouira avait accueilli quelques mois après le voyage de Jared Kushner, un rassemblement de plus de 1.000 personnes de confession juive, issues des quatre coins du monde.

En 2017, l’hymne de la Marche verte avait été entonné à la Hiloula par les juifs marocains du monde venus se recueillir sur la tombe de Haïm Pinto à Essaouira. Ce rendez-vous religieux annuel est pour les juifs marocains venus d’Amérique du Nord, d’Amérique latine et de toute l’Europe, un moment de retrouvailles avec le Maroc. Pour fêter en beauté le dernier jour de la Hiloula, dimanche 17 septembre, une grande soirée musicale avait été organisée et un hommage y avait été rendu au roi Mohammed VI.

Le marocain David Hanania Pinto est aujourd’hui considéré par Jared Kushner comme le dépositaire des pouvoirs spirituels attribués à ses aïeux. Forte de ces atouts sacrés par les juifs, la famille Pinto s’est construite au fil des siècles un véritable empire religieux mêlant traditions marocaines et rayonnement international.

David Hanania Pinto, mentor spirituel de Jared Kushner et artisan discret des Accords d’Abraham

Au-delà de ses responsabilités religieuses, David Hanania Pinto est devenu un intermédiaire d’influence entre le Maroc et le monde. En particulier, son rôle de maitre spirituel de Jared Kushner l’a placé au carrefour de la diplomatie maroco-américaine. Toute la famille Kushner gravite dans la constellation des Pinto du Maroc, et dans l’intimité, Jared lui-même, issu du judaïsme modern-orthodoxe, est décrit comme un fervent mystique de la kabbale. Selon le magazine américain Forward, c’est sous l’influence de Pinto que Jared Kushner a développé cette fibre qui va lui susurrer l’idée extraordinaire de rapprocher les juifs et les arabes à travers ce qui sera nommé «Accords d’Abraham», cet ancêtre commun des juifs et des musulmans.

En mai 2019, lorsque Kushner entreprend une tournée au Proche-Orient pour promouvoir le Deal du Siècle attribué à Donald Trump, il inclut au programme une discrète étape au Maroc. Officiellement, il s’agit de rencontrer le roi Mohammed VI afin de rallier son soutien au plan de paix américano-israélien. À ce moment, la politique internationale et la mystique marocaine ne font plus qu’un.

À l’issue de la rencontre, Kushner, profondément touché, remercie chaleureusement le rabbin Pinto. Il ajoute sa propre prière, demandant que «le mérite des saints [ancêtres du Maroc] le soutienne dans toutes ses actions, pour porter le lourd fardeau qui lui incombe aux États-Unis et dans le monde», rapporte le média israélien JDN. La presse américaine relatera avec enthousiasme cette rencontre improbable entre un conseiller de la Maison-Blanche et un descendant de tsadikims marocains, soulignant la «relation spéciale» qui les lie depuis des années, mais personne encore ne se doute de ce qui allait bientôt être révélé aux yeux du monde, lorsque Donald Trump annonça le 13 août 2020 le premier accord entre Israël et les Émirats arabes unis qui sera signé un mois plus tard.

Si cette visite spirituelle de Jared Kushner à Casablanca a eu lieu en marge des négociations officielles, son importance n’échappe plus à personne aujourd’hui. Elle illustre le rôle joué par le rabbin David Pinto dans le rapprochement entre le monde arabe et Israël. En rapprochant Kushner– pivot de la politique moyen-orientale de Trump– de la bénédiction du roi du Maroc, Pinto a contribué à instaurer un climat de confiance propice à des échanges plus profonds. Un peu plus d’un an après cet épisode, en décembre 2020, le Maroc a annoncé le rétablissement de ses relations diplomatiques avec Israël dans le cadre des Accords d’Abraham. Beaucoup de facteurs géostratégiques expliquent ce tournant historique, mais l’entregent de figures comme Pinto fait partie du tableau. Et ce rôle doit lui être reconnu. Il a été un pont vivant de la paix dans le monde.

Dans les cercles feutrés, on prête même au rabbin Pinto une influence diplomatique inattendue. Pendant la campagne américaine de 2016, certains observateurs notèrent que les disciples marocains de Pinto prophétisaient la victoire de Trump alors que tous les sondages donnaient celui-ci perdant. De là à imaginer que Pinto se soit activé en coulisses pour favoriser un miracle diplomatique, il n’y a qu’un pas… que franchissent volontiers certains commentateurs américains et israéliens. Et en bénissant Jared Kushner sur la tombe de son aïeul, David Pinto a symboliquement scellé l’alliance entre la Maison-Blanche, le Palais royal marocain et la tradition judéo-marocaine. Cette image, puissante, a convaincu Kushner et Donald Trump que le Royaume du Maroc et son auguste roi Mohammed VI étaient bénis d’en-haut.