Une délégation du NATO Defense College en visite au Maroc

Le commandant du NDC, le lieutenant-général Max A.L.T. Nielsen, saluant la direction du Collège royal de l’enseignement militaire supérieur (CREMS).

En visite au Maroc, la direction du NATO Defense College a multiplié les rencontres de haut niveau à Rabat. Objectif: renforcer le partenariat dans le cadre du Dialogue méditerranéen et approfondir la coopération académique et stratégique.

Une délégation du NATO Defense College (NDC) s’est rendue à Rabat dans le cadre d’une visite officielle consacrée au renforcement de la coopération avec le Maroc.

Conduite par le commandant du NDC, le lieutenant-général Max A.L.T. Nielsen, la délégation a participé à une série de réunions avec de hauts responsables civils et militaires. Les échanges ont porté sur les enjeux de sécurité régionale, la coopération académique et le rôle du Maroc en tant que partenaire stratégique de l’Alliance.

À Rabat, la délégation a rencontré Abdeljalil Lahjomri, secrétaire perpétuel de l’Académie royale du Royaume du Maroc et directeur du Collège royal, ainsi que le général de brigade Youssef El Mehdi, chef de la Direction de l’histoire militaire des Forces armées royales. Les discussions ont mis en avant la place du Maroc comme partenaire de confiance de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, engagé dans la coopération avec les pays du Dialogue méditerranéen.

Les échanges ont également permis d’aborder les questions liées au partage d’expertise, à la formation des cadres et au dialogue stratégique entre le NDC et les institutions marocaines.

Formation militaire: comment les FAR exportent un savoir-faire opérationnel reconnu sur tout le continent africain

Le commandant du NDC s’est ensuite entretenu avec l’inspecteur de l’Armée de l’air royale marocaine, le général de division Mohammed Gle Gadih. Cette rencontre a porté sur les enjeux de formation et l’adaptation des forces armées aux évolutions des doctrines et des capacités.

La visite s’est poursuivie par un entretien avec le colonel-major Lahcen El Hajjami, directeur du Collège royal de l’enseignement militaire supérieur (CREMS) et ancien auditeur du NDC. Les discussions ont été consacrées à la coopération académique, aux échanges d’expériences et au renforcement des liens entre le NDC et le CREMS.

