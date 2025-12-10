Politique

Les FAR s’informent sur les solutions de défense terrestre de KNDS France

Une délégation des Forces armées royales conduite par l’inspecteur général des FAR s’est rendue à KNDS France.

En déplacement à Paris pour la 23ème réunion de la Commission militaire mixte maroco-française, une délégation des Forces armées royales conduite par l’inspecteur général des FAR s’est rendue à KNDS France, acteur majeur de la défense terrestre. Les responsables marocains y ont échangé avec la direction du groupe, découvert ses installations et ses capacités industrielles.

Le 10/12/2025 à 19h30

En marge de la 23ème réunion de la Commission militaire mixte maroco-française, qui s’est tenue les 9 et 10 décembre à Paris, une délégation militaire marocaine conduite par le général de corps d’armée, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, a effectué mardi une visite d’information à KNDS France, un industriel majeur de la défense terrestre.

Durant cette visite, la délégation militaire marocaine, menée par l’inspecteur général des FAR, s’est entretenue avec la direction du groupe KNDS, avant de visiter les principales installations et ateliers techniques de l’entreprise, indique un communiqué de l’état-major général des FAR.

Les échanges ont porté sur les solutions innovantes ainsi que la gamme de produits de combat et de capacités fabriqués par le groupe. À cette occasion, les deux parties ont abordé les discussions sur des sujets d’intérêt commun, notamment les facilités et les opportunités offertes en termes d’installation d’industrie de défense dans le Royaume.

#FAR#Défense#France#KNDS

