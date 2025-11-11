Politique

L’inspecteur général des FAR s’entretient avec le chef d’État-major de l’armée de terre rwandaise

Le général de corps d’armée, Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et Commandant la Zone Sud.

Le général de corps d’armée, Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et Commandant la zone Sud.. AFP or licensors

Le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, s’est entretenu, ce mardi 11 novembre, avec le chef d’État-major de l’armée de terre rwandaise.

Le 11/11/2025 à 14h03

Sur hautes instructions du Roi, chef suprême et chef d’État-major général des Forces armées royales, le général de corps d’armée Mohammed Berrid, inspecteur général des FAR et commandant la zone Sud, a reçu, mardi au siège de l’État-major général des FAR, le général de division Vincent Nyakarundi, chef d’État-major de l’armée de terre rwandaise, en visite de travail au Maroc, du 10 au 14 novembre.

Cette visite s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de coopération militaire signé en juin 2025 à Rabat entre les deux parties, portant sur les différents axes de la coopération dans le domaine militaire, indique un communiqué de l’État-major général des FAR.

Lire aussi : Coopération militaire: signature d’un accord entre le Maroc et le Rwanda

Au cours de cet entretien, le chef d’État-major de l’armée de terre rwandaise a exprimé sa profonde satisfaction quant à l’excellence des relations bilatérales entre les deux pays. Il a souligné que cette visite constitue une étape importante dans le développement de la coopération militaire, offrant une occasion privilégiée d’échanges et de concertation entre les deux armées.

Au terme de cette rencontre, les deux responsables ont réaffirmé leur volonté commune de poursuivre la dynamique de partenariat existante et d’en élargir la portée, contribuant ainsi à la consolidation d’une coopération militaire durable et exemplaire entre les deux armées.

Fondées sur une longue et solide histoire, les relations bilatérales entre le Maroc et le Rwanda, renforcées depuis la visite historique du roi Mohammed VI à Kigali en 2016, évoluent vers un partenariat stratégique visant à promouvoir le développement, la sécurité et la paix dans le continent africain.

