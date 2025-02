Un engagement fort pour l’Afrique: Mohamed Arrouchi salue le bilan de Moussa Faki Mahamat à la tête de la CUA

Mohamed Arrouchi, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’UA et de la CEA-ONU, et Moussa Faki Mahamat, président sortant de la Commission de l'Union africaine.

Lors d’une rencontre de courtoisie avec le président sortant de la Commission de l’Union africaine au terme du 38ème sommet ordinaire des chefs d’État et de gouvernement de l’organisation, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’Union et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a loué l’engagement de Moussa Faki Mahamat au service du continent africain durant les huit dernières années et sa contribution à renforcer l’unité et l’influence de l’Afrique sur la scène internationale.

Mohamed Arrouchi a, à cet égard, rappelé les initiatives majeures lancées durant ces mandats au niveau de l’Union, telles que la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), les réformes institutionnelles et le renforcement des mécanismes de paix et de sécurité.