Paix et sécurité en Afrique et dans le monde: depuis l’Algérie, Mohamed Arrouchi réitère les constantes du Maroc

Aucun maintien de la paix et la sécurité internationales ne saurait faire fi de la primauté du Conseil de sécurité (CS) de l’ONU et la gestion des situations de paix en Afrique passe par le nexus paix, sécurité et développement tel que figurant dans la Déclaration de Tanger endossée par la Conférence de l’Union africaine (UA). Ce sont là les principaux points de la première intervention de Mohamed Arrouchi, ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, lors du Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité de l’UA, organisé ces dimanche et lundi à Oran, dans l’Ouest algérien.

Le Maroc ne cesse en effet de réitérer la primauté du CS dans le maintien de la paix et la sécurité internationales. Une approche que le Conseil paix et sécurité (CPS) de l’UA doit prendre dûment en considération. Pour cela, l’approche intégrée et multidimensionnelle du Maroc en matière de paix et de sécurité dans le continent africain consiste notamment en la gouvernance, la paix, la sécurité et le développement.

Cette approche est en mesure d’atteindre la stabilité et la prospérité auxquelles aspirent les peuples du continent africain, dans le respect des principes de bon voisinage et la non-ingérence dans les affaires internes des États qui constituent un impératif dans la consolidation de la paix et de la sécurité.

Cette nouvelle approche permettra d’allouer un grand pourcentage des budgets des opérations de maintien de la paix aux projets de développement nécessaires pour assurer la stabilité et faire face aux multiples facteurs qui engendrent les situations d’instabilité sur le continent comme le manque de développement, le chômage, l’insécurité alimentaire et sanitaire.

Pour le diplomate marocain, la gestion des situations de paix en Afrique doit obéir à une approche holistique, soit le nexus paix, sécurité et développement comme consigné dans la Déclaration de Tanger endossée par la Conférence de l’UA.

Pour le Maroc, l’évaluation du premier plan décennal de l’Agenda 2063 a révélé qu’une grande partie du budget de l’UA a été allouée, durant les années précédentes, aux questions de paix et de sécurité, d’où l’importance de s’interroger sur l’efficacité de cette approche dans l’instauration de la paix et la sécurité en Afrique.

L’approche exclusivement sécuritaire a montré ses limites, un constat confirmé par la pertinence de l’approche du nexus paix, sécurité et développement, endossée par le dernier Sommet de l’UA et consignée dans la Conférence de Tanger sur le nexus paix, sécurité et développement.