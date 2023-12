UA: à Oran, en Algérie, le Maroc partie prenante au Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité

Le Maroc signe présent au Séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité, organisé par l’Union africaine (UA) à Oran, en Algérie. Une délégation conduite par l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume auprès de l’UA et la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, prend en effet part à cet événement, qui se tient ces 17 et 18 décembre.

Le séminaire a pour objectif d’«aider les nouveaux membres africains entrant au Conseil de sécurité des Nations unies à se préparer pour le traitement des questions de paix et de sécurité sur le continent». À partir de janvier prochain, l’Algérie sera d’ailleurs membre non permanent entrant du Conseil de sécurité (CS) durant la période 2024-2025, et elle est donc concernée.

Le séminaire rassemblera les membres du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA, les membres africains actuels, entrants et sortants du CS (A3), le Guyana, représentant de l’Amérique latine et des Caraïbes au CS dans le cadre du mécanisme connu sous le nom d’A3+1, ainsi que les représentants de la Commission de I’UA et de l’ONU.

L’événement célèbre cette année son 10ème anniversaire. Un «manuel d’orientation» sur la coordination entre le CPS et les A3+1 sera examiné à l’occasion.