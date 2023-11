Le Sommet saoudo-africain réaffirme la nécessité du respect de la souveraineté des États

La «Déclaration de Ryad» ayant sanctionné les travaux de ce Sommet a salué l’action du Maroc au sein de l’Africa Focus Group, relevant de la Coalition internationale contre Daech. Le document a mis l’accent sur la nécessité de la coordination des efforts pour lutter contre le terrorisme et toute forme d’extrémisme et du renforcement de la coopération en matière de lutte contre le crime organisé transfrontalier, le trafic de drogues et des psychotropes, le blanchiment d’argent et les réseaux de trafic internationaux, dans l’objectif d’assurer la sécurité et la stabilité des pays et de leurs peuples.

Le roi Mohammed VI a été représenté à ce Sommet par le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch. La délégation marocaine à cette réunion de haut niveau comprenait également Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Faisaient également partie de la délégation marocaine Mustapha Mansouri, ambassadeur du Maroc à Ryad, Mohamed Arrouchi, ambassadeur-représentant permanent du Maroc auprès de l’Union africaine, Fouad Akhrif, directeur du Machrek, du Golfe et des organisations arabes et islamiques au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Hassan Boukili, directeur du Grand Maghreb et des Affaires de l’Union du Maghreb arabe et de l’Union africaine, ainsi que des cadres du ministère des Affaires étrangères et des missions du Maroc au Caire et à Addis-Abeba.